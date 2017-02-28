Надеемся на лучшее

Опубликовано 28.02.2017

Область готовится к наступлению паводковых вод

О том, какие меры принимаются специальными службами региона для предотвращения чрезвычайных происшествий, на специальной пресс-конференции журналистам рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Василий Тряскин.

Климатические показатели на территории Костромской области находятся на среднем уровне, а если и превышают его, то незначительно. Немного превысили свои значения запасы воды в снеге и высота снежного покрова. А вот глубина промерзания почвы остается низкой, всего от одного до одиннадцати сантиметров, при норме от сорока двух до восьмидесяти сантиметров.

В зоны затопления могут попасть до тридцати населенных пунктов в шестнадцати муниципальных районах. В основном зоны подтопления образуются в результате разлива рек Кострома, Унжа, Ветлуга, Нея, Нерехта и их притоков.

Пока, по словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Василия Тряскина, о масштабах прохождения паводковых вод говорить рано. Но, как показывает практика прошлых лет, пик подтоплений начнется в середине апреля, а вот сколько он продлится, зависит от множества факторов, в том числе и от того, насколько подготовленными к нему окажутся местные власти и специальные службы.

Существует вероятность, что под водой помимо населенных пунктов могут оказаться и более семидесяти участков дорог местного значения общей протяженностью до двадцати пяти километров, а также три небольших моста в Шарьинском, Чухломском и Солигаличском районах. Специалисты МЧС предупреждают, что транспортное сообщение может прерваться с шестью населенными пунктами на срок от пяти до восьми суток. Людей начали готовить к паводку заранее. В магазины завозится необходимое количество продуктов, будет налажено лодочное сообщение.

Для подготовки к весеннему паводку на территории региона развернуто более тридцати постов гидрометеонаблюдения. Готова к развертыванию дополнительная сеть, состоящая из тридцати временных водомерных постов в тех населенных пунктах, которые могут быть подвержены подтоплению. Кроме того, организовано взаимодействие с соседними областями.

Лед в этом году, по словам Василия Тряскина, довольно толстый, в связи с этим нельзя исключать возникновение ледяных заторов. На случай их подрыва в Костромском десантном полку подготовлены специальные подразделения и запасы взрывчатки.

Антон ИВАНОВ

Василий Тряскин,

заместитель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области:

- Вызывает опасение, что на территории области наблюдается превышение снежных запасов, но слабое промерзание почвы сыграет положительную роль при прохождении паводка. Силы и средства готовы, спланировано и проводится много противопаводковых мероприятий. Проверяем в том числе гидротехнические сооружения. Вопрос паводка находится на личном контроле губернатора.