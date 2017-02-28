Великий подвиг ваш история хранит

Опубликовано 28.02.2017

День защитника Отечества отметили в Костроме

Доблесть и патриотизм для них не пустой звук, а День защитника

Отечества - профессиональный и заслуженный праздник. Ветераны, труженики тыла, военнослужащие, курсанты и все те, кто отдал долг Родине, принимали поздравления 23 февраля. К поздравлениям присоединился и глава региона Сергей Ситников.

В нашей области череда торжеств, приуроченных к Дню защитника Отечества, стартовала накануне в КВЦ «Губернский». С праздником костромичей поздравили начальник Костромского гарнизона генерал-майор Игорь Кириллов, главный федеральный инспектор по Костромской области аппарата полпреда Президента РФ в ЦФО Николай Панков и председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

Отличники военной службы - два офицера военной академии и пять гвардейцев получили из рук главы региона памятный подарок: именные часы с символикой области. Приказом Минобороны награжден заместитель губернатора Алексей Смирнов. Именно он контролировал работу по возведению переправы через реку Унжу в Макарьевском районе, которую построили инженеры-военнослужащие.

А 23 февраля по традиции началось с посещения губернатором областного госпиталя ветеранов, где сейчас на лечении находятся участники войн, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Сергей Ситников поддержал каждого из них, пожелал им долголетия и заботы близких. К поздравлениям присоединился председатель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов Владимир Балыбердин.

Одно из главных событий праздника произошло в стенах Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Предприниматель и меценат Андрей Кутыркин передал музею уникальный экспонат: первые маршальские погоны костромича Александра Новикова, которые были изготовлены в 1943 году, когда великому полководцу впервые в СССР присвоили новое воинское звание - маршала авиации. В этих погонах Новиков воевал на фронте, на них есть следы боевых отметин.

Отдельно, на плацу, поздравил глава региона воинов Костромского гарнизона и курсантов военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза Семена Тимошенко. Он отметил, что академия - не только единственное в своем роде высшее военное учебное заведение Вооруженных сил РФ, но и крупный оборонный научный центр. Здесь проходят серьезную подготовку и выпускаются профессиональные кадры для Российской армии. В завершение митинга личный состав Костромского гарнизона прошел по плацу академии торжественным маршем.

Соб.инф.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Мы помним о подвигах жителей региона, смело стоявших на защите Родины и отдавших жизнь за свободу родной земли. Многие удостоены самых высоких наград – это лучшее доказательство чести, патриотизма и бесстрашия наших земляков.

Алексей Анохин, председатель Костромской областной Думы:

- В этот день вся страна чествует защитников Отечества, но особые слова благодарности звучат участникам, ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны. Им пришлось не только защищать страну, но и восстанавливать разрушенную войной экономику.