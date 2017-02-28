Опубликовано 28.02.2017

Оставлять аграрные вузы без надлежащего финансирования, а хозяйства без подготовленных специалистов экономического блока мы не можем

Весной прошлого 2016 года Костромская государственная сельскохозяйственная академия успешно прошла государственную аттестацию. По всем направлениям работы вуза. Кроме экономического.

Доводы федеральных чиновников были просты: раз академия сельскохозяйственная, пускай и готовит специалистов сельхозпрофиля. А экономистов благополучно подготовят профильные вузы.

Такое решение вызвало серьезное недоумение не только в научной, преподавательской и студенческой среде. Целый ряд хозяйств усомнился в пригодности «чистых» экономистов и бухгалтеров к работе в сельхозпредприятиях, с их особой производственной спецификой.

Подробно о том, как развивается этот весьма непростой вопрос, читателям «СП» на прошлой неделе рассказал депутат Государственной Думы Алексей Ситников.

- Алексей Владимирович, в чем главная загвоздка принятого весной прошлого года решения о прекращении подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля по экономическим специальностям?

- Сельское хозяйство особая, заметно отличающаяся от остальных отрасль экономики. Поэтому и подготовка по экономическим специальностям в сельхозакадемии всегда велась в тесном контакте с реальным производством. Наши будущие экономисты уверенно ориентировались в агрономии, животноводстве, целом ряде технических вопросов своей отрасли. Под эти специфические знания корректировались учебные планы, планировались практические занятия.

Молодой специалист - бухгалтер, экономист, пришедший на село, должен свободно ориентироваться в той производственной сфере, куда он пришел трудиться.

- Кстати, о молодых специалистах...

- В определенной мере сельскохозяйственный вуз аккумулировал выпускников из сельской местности, в силу семейных, социальных, культурных традиций и устоев в значительной мере мотивированных на работу в сельском хозяйстве.

А теперь зададимся вопросом: есть ли такая мотивация у студента, обучающегося по экономической специальности в классическом университете? Поедет такой выпускник на село? А если вдруг поедет, то сможет без дополнительного внедрения разобраться в особенностях сельского хозяйствования?

Уверен, что без специально подготовленных специалистов, причем подготовленных в аграрном вузе, село может вообще лишиться профессионалов экономического блока. Еще один вопрос касается финансирования такого рода учебных заведений.

- Что здесь не так?

- Применение механизма нормативно-подушевого финансирования. Сельскохозяйственный вуз - это не только аудитории, студенты, преподаватели, это еще и значительный земляной клин, на котором ведется реальное сельское хозяйство, ставятся опыты, проходит практика. Это сельскохозяйственные животные, это корма, удобрения, лаборатории, хранилища, техника. Это специализированные классы и мастерские для инженеров, энергетиков сельского хозяйства. Все это более затратно, чем «классическое» вузовское обучение.

Уже тогда стало понятно: на месте сидеть нельзя. Многое из имеющегося багажа мы рискуем потерять в очень короткое время.

- И что вы предприняли?

- В первую очередь связался с депутатами из регионов, имеющих сельскохозяйственные вузы. Повсюду проблемы оказались схожими: изъятие из аграрных вузов экономического блока, нормативно-подушевое финансирование.

Причем последнее заметно ударяло по материальной базе не только аграрных учебных заведений, но и множества отраслевых вузов по всей стране (медицинских, культурных, транспортных). Только в аграрные вузы в 2017 году должны по новой системе финансирования потерять более 1,2 млрд рублей и это при дефиците в 3,7 млрд руб.

Собрав и тщательно проанализировав информацию, мы вместе с моим коллегой, депутатом из Курской области Виктором Николаевичем Карамышевым, вынесли этот вопрос на рассмотрение комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. К обсуждению привлекли представителей Минсельхоза, Министерства образования, независимых экспертов, аграриев-практиков. В итоге наши проблемы понял и поддержал целый ряд комитетов Госдумы.

17 февраля в ходе вечернего пленарного заседания, где прорабатывался проект обращения Госдумы на эту тему к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, наш «аграрно-вузовский» вопрос, по предложению целого ряда депутатов, был дополнен тематикой выживания и развития широкого ряда отраслевых вузов, находящихся в схожих условиях.

В итоге инициированное мной и Виктором Карамышевым обращение Госдумы к председателю правительства было рассмотрено и принято даже в более широком ключе, чем ожидалось.

- Какие дальнейшие шаги?

- Будем корректировать наши действия с учетом реакции на наше обращение из правительства. Уверен, что в этом вопросе здравый смысл обязан возобладать над политикой экономии федеральных средств по широкому кругу направлений. Оставлять аграрные вузы без надлежащего финансирования, а хозяйства без особым образом подготовленных специалистов экономического блока мы не можем.

Андрей НЕЖДАНОВ