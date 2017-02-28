Традицию книгодарения

Опубликовано 28.02.2017

возрождают в Буйском районе



В том, что книга — лучший подарок, здесь не сомневаются не только библиотекари. Рады получить их все, что и доказали в районе. В Буе библиотекари собрали книги для воспитанников социально-реабилитационного центра. В Шушкодоме, Борке и Талице книжки-малышки и развивающие издания подарили местным детсадовцам. А вот библиотекам в Кореге и Чистых Борах читатели сами сделали приятный сюрприз, принеся по полсотни книг. Часть из них в дар потом получили дошкольные учреждения, а часть передадут многодетным и малообеспеченным семьям.