С чистого листа долго жить не получилось

Опубликовано 28.02.2017

Находившийся в розыске злоумышленник прокололся на поддельном паспорте



В июне прошлого года, гуляя по Ярославлю, мужчина нашел чей-то потерянный паспорт. После возвращения домой злоумышленник решил переделать документ под себя и начать жизнь с чистого листа.

Он заменил фото, подправил дату рождения и место выдачи паспорта. Подделка оказалась выполнена настолько качественно, что врачи, когда в октябре 2016 года оформляли его в стационар, ничего заподозрили.

Однако чуть больше месяца назад, когда злоумышленник попал в поле зрения наряда патрульно-постовой службы, сотрудники полиции сразу же обратили внимание на сомнительное происхождение паспорта и доставили костромича в отдел. Там «специалист» честно признался, что переделал документ, чтобы скрыться от правоохранительных органов, поскольку находился в розыске.