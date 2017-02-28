Куда сходить и что посмотреть 1 марта?

Опубликовано 28.02.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

В первый день весны костромичей ждет насыщенная культурная программа. Откроет ее кинопоказ в ретро-кинотеатре областного Дома народного творчества. В 12.00 здесь покажут советский фильм «Однажды двадцать лет спустя» (6+). В главных ролях — Наталья Гундарева, Виктор Проскурин, Евгений Лазарев и Олег Ефремов.

В 13.00 костромичек на развлекательную программу «Ваше Величество — Женщина» (0+) приглашает Дом культуры «Селище». В 14.00 праздничная программа «Сегодня к нам пришла весна» (0+), посвященная Международному женскому дню, пройдет в городской библиотеке имени Пушкина.

В 18.00 зрителей ждут в драматическом театре имени Островского. Здесь поставят спектакль «Ловушка для наследниц» (12+). В 18.30 на концерт «Играем Баха» (6+) приглашает государственная филармония Костромской области. Кроме того, для своих гостей в среду сыграет Костромской губернский симфонический оркестр (0+). Концерт в зале оркестра (улица Никитская, 96) начнется в 18.30.