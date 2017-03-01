Чтобы не выходили на рынок

Опубликовано 01.03.2017

недобросовестные поставщики

Как известно, все органы власти, а с января этого года еще МУПы и ГУПы, должны выполнять закупки по 44-му Федеральному закону «О закупках». Сегодня это около 40-45 процентов рынка, в котором активно участвует бизнес. Через закупочные процедуры в нашей области проходит примерно 12 миллиардов рублей в год. И для костромских антимонопольщиков, подчеркивает заместитель руководителя УФАС России по Костромской области Олег Ревельцев, эта сфера — предмет пристального наблюдения.

- Олег Владимирович, очень приличные суммы вращаются в этой сфере, и бизнесу они интересны.

- Конечно. Но дилемма при этом есть: как обеспечить баланс между интересами заказчика, которому надо купить недорого, качественно и в срок, и бизнеса, который должен конкурировать (а только конкуренция дает реальное снижение цен). Поставщики и производители понимают: в некоторых случаях это единственный рынок, на который они могут зайти. Например, при поставках очень специфичной медицинской техники.

- Тем не менее контракты бизнес порой нарушает.

- Когда бизнес уклоняется от заключения контракта по необоснованным причинам или не исполняет его, кроме штрафов, пени, обращения банковских гарантий в пользу заказчика, есть еще реестр недобросовестных поставщиков. Включенное в него лицо два года не может принимать участие в закупках. Кроме того, на реестр начинают обращать внимание другие участники рынка. Скажем, крупный бизнес может сделать вывод, что такой контрагент не соответствует его представлениям о партнерстве.

- Что-нибудь из ярких примеров включения в реестр вспомните.

- Буквально в конце января арбитражный суд Костромской области отказал одному из ООО в признании недействительным решения нашего управления о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков. Суть в том, что год назад госпиталь для ветеранов заключил с этим ООО контракт. За десять дней общество должно было поставить посуду для пищеблока.

- Что пошло не так?

- Товар общество поставило с нарушением сроков. И при приемке выяснилось: есть некомплектность, недостача товара, несоответствие страны происхождения. Приемку посуды госпиталь приостановил. А потом, пройдя все предусмотренные законом процедуры, принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Комиссия антимонопольного управления установила факт невыполнения поставщиком условий контракта, и сведения в отношении ООО и его учредителей включили в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик обжаловал это решение, но арбитражный суд, как я уже сказал, оставил его в силе. Мы, конечно, довольны такой судебной практикой.

- Не всегда все заканчивается так успешно?

- Да, 44-й закон устанавливает очень четкий порядок расторжения контрактов. И порой бывает обидно не включать в реестр недобросовестного поставщика из-за незначительного нарушения процедурных моментов. Показателен пример одной из костромских больниц, которая получила от поставщика сухофрукты с плесенью. Больница отправила их на экспертизу, которая подтвердила: сухофрукты не соответствуют требованиям ГОСТа по органолептическим показателям. На основании протоколов лабораторных испытаний заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке и уведомил нас об этом. Но мы, к сожалению, не смогли включить поставщика в реестр.

- В чем причина?

- Больница при отборе проб нарушила порядок, прописанный в контракте. Заказчик не вызвал представителя поставщика для участия в проверке качества продукции, акты о выявленных дефектах принимаемой продукции и об отборе проб не составил... Вроде бы это не так существенно, по сравнению с некачественным товаром, но заказчик должен учитывать: надо очень четко соблюдать процедуру расторжения контракта, прописанного в нем. Эта малость привела к тому, что поставщику не запретили участвовать в торгах, и он может поставить сухофрукты с плесенью кому-то еще.

- А поставщики что должны учитывать?

- Они должны четко знать: могут поставить строго только то, что написано в контракте. Если там записано «производства Китая», значит, Китая, а не Индии. Сначала измените условия в контракте при согласии заказчика, потом поставляйте. Заказчики у нас находятся в более жестких условиях, чем поставщики. И жаль, если среди них оказывается малый и средний бизнес, который в стране сейчас активно поддерживают.

- Чтобы понимать масштаб, скажите, сколько у нас заключается контрактов и сколько поставщиков попадает в реестр недобросовестных?

- С 2012 года, количество лиц, которые находятся в реестре недобросовестных поставщиков, не превышает в нашей области 45. В прошлом году у нас заключили 11 тысяч контрактов. При этом в реестр недобросовестных попал 31 поставщик. Замечу, что в 2015-2016 годах резко снизилось количество контрактов, расторгнутых по решению суда. Дело в том, что в конце 2014-го появилось новое условие в законе: право одностороннего отказа заказчика с соблюдением определенной процедуры. И в этот момент количество односторонних расторжений увеличилось - заказчики стали выбирать более простой способ.

- Всего 0,3 процента от общего количества контрактов оказались недобросовестными. Это же очень мало.

- Это значит, что либо у нас очень высокое качество исполнения контрактов, либо заказчики выбирают расторжение по соглашению сторон (чтобы не заниматься механизмом, который занимает два-три месяца - вспомним пример госпиталя). Мы еще проанализируем этот вопрос.

- 44-й закон реализуется уже около десяти лет. А вопросы до сих пор возникают.

- По сути институт реестра недобросовестных поставщиков еще молодой - будут еще копья ломаться, будет он трансформироваться. Но, думаю, тут не только закон должен работать. Недобросовестное поведение должны порицать представители самого бизнеса, чтобы такие поставщики не выходили на рынок.

Алена АРСЕНЬЕВА