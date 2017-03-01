Ни хвоста, ни чешуи

Опубликовано 01.03.2017

А еще теплой погоды и низкого давления

Каждый день, невзирая на погоду, на лед Волги, Костромы, Кубани, Немды и других малых и больших водоемов выходят люди с ящиками, бурами и рыболовными снастями. Рыбалка в Костромской области в самом разгаре. На минувшей неделе мы отправились в гости к рыбакам.

По нам погоду можно проверять

Летом рыбаков практически не видно, большинство сидят с удочками по берегам рек, укрывшись в буйных зеленых зарослях, или стоят на лодках в многочисленных бухточках и лиманах Костромского моря.

Зимой ситуация совсем другая, в иной день на льду не протолкнуться, от черных точек на белом снегу рябит в глазах. По рыбакам даже можно угадывать погоду. Если народу на Волге много, значит, на улице тепло и давление держится вокруг отметки 746 миллиметров ртутного столба. Именно такое давление, по словам костромского рыбака с большим стажем Александра Александровича, является для зимней ловли в наших широтах идеальным.

«В мороз, - рассказывает другой опытный рыбак Алексей Павлович, - ловить неудобно, и лунка замерзает, и снасть, да и самому холодно, удовольствия никакого. То ли дело весной, солнышко греет, тепло, красота».

Рыбалка вхолостую

Для рыбы в костромских водоемах зима выдалась крайне сложной. В этом году холода наступили рано, первый лед появился в начале ноября, и сейчас он стал слишком толстым. Подводным жителям, особенно там, где нет течения или оно слишком слабое, не хватает кислорода, и рыба в буквальном смысле задыхается.

Особенно серьезная обстановка сложилась на реке Костроме. Специалисты департамента природных ресурсов Костромской области провели аэрацию водоемов. Еще в начале февраля с помощью мощного компрессора они закачивали в воду воздух, и таким образом часть реки, пруда или озера насыщалась кислородом.

Но, по мнению рыбака Ивана Георгиевича, это помогает не так эффективно, как хотелось бы: «Сегодня рыбалка вхолостую, рыба из-за недостатка кислорода стоит, не двигается. Еще полчаса посижу, и придется домой идти. А ведь бывало я здесь, на Костроме, по двадцать-тридцать хвостов вылавливал».

По мнению рыбаков, помочь рыбе сможет только теплая погода. Как только потекут ручьи в реки и озера, ситуация сама собой выправится.

Чехонь в Костроме на отдых останавливается

В Костроме самыми популярными местами для рыбной ловли, безусловно, являются устье реки Костромы в районе Ипатьевского монастыря, затон (тот, что рядом с улицей Запрудня) и непосредственно Волга - от фанерного комбината до железнодорожного моста. Также костромичи очень любят рыбачить на Костромском море. Особенно отчаянные ездят на Унжу или Немду.

По словам опытных рыбаков, ассортимент хвостатой живности в наших водоемах огромный. «Перечислять можно долго, - говорит рыбак Алексей Александрович, - лещ, подлещик, густера, синец, окунь сорожка, верхоплавка. Возле Ипатия, бывает, попадаются и ерши величиной с пол-ладони. Весной чехонь заходит. Она идет мимо и останавливается на отдых. В марте народу на реке будет видимо-невидимо».

По словам рыбака Алексея Порфирьевича, в затон, случается, заходят огромные сомы: «Я стоял на трубе, ловил на удочку и вижу - подходит здоровый сом, он медленно развернулся, махнул хвостом и ушел на глубину. А еще есть щука, она сюда на нерест заходит, и карась». Прощаясь с любителями зимнего лова, мы пожелали им «Ни хвоста, ни чешуи!», самого доброго рыбацкого напутствия.

Алексей ИВАНОВ

Сергей Простов, заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области:

- Предзаморное состояние констатировалось в водоемах Костромской низины – рек Кострома, Узокса и озера Каменец. Потенциально замор мог произойти и в акватории Галичского и Чухломского озер. Эффективность даже элементарной системы аэрации – около трехсот кубометров воздуха в час. Этого более чем достаточно. Например, на озере Каменец, если дважды в неделю по два часа проводить работы по аэрации, рыбе будет обеспечено нормальное существование.

Александр Фарукшин, специалист-эксперт отдела управления департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области:

- Затхлый запах испорченной рыбы свидетельствует о недостатке кислорода. В результате происходит процесс под названием замор. При этом много рыбы погибает и происходит отравление воды.

Светлана Дергунова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области:

- Совсем скоро наступит весна, и лед на водоемах Костромской области с каждым днем будет становится все тоньше. Мы обращаемся к рыбакам и жителям региона: будьте внимательны и осторожны при выходе на лед, не рискуйте напрасно здоровьем и жизнью.

Иван Георгиевич, рыбак:

- Окуня, сорожку по десять-тринадцать сантиметров в Костроме ловить можно. Раньше на Унже, Немде ловил килограмма по два красноперку. Там есть ямы - мужики ловят сазанов, все лунки окровавленные.



Алексей Порфирьевич, рыбак:

- Меня к рыбалке отец приучил с детства. В основном ловлю на Волге. Самый большой трофей — щука на четыре с половиной килограмма, на Костроме выловил тоже, кстати, зимой. На лед весной выхожу, но беру с собой длинную доску, чтобы безопасней.