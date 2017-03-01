На свой страх и риск

Опубликовано 01.03.2017

Можно ли отстоять свои права в интернет-магазине?

Интернет-магазины прочно вошли в нашу жизнь: это удобно, выгодно и помогает сэкономить время. Радует и богатство выбора - сегодня в сети можно заказать не только одежду, мебель, бытовые приборы, но и еду. Правда, есть одно «но»: увидеть товар можно лишь на картинке, и в большинстве случаев от реального он сильно отличается. Можно ли вернуть такую покупку, как правильно составить претензию и выбрать надежного продавца, узнаем в свежем номере "СП".