Тут помню, а тут не помню

Опубликовано 01.03.2017

Вора, совершившего квартирную кражу, задержали «по горячим следам»



Костромичка пришла домой и сразу заметила пропажу музыкального центра и коробки с ампулами ботокса. О случившемся она сообщила в полицию. В ходе расследования стражи порядка сравнили следы, оставленные злоумышленником на месте преступления, с имеющимися в картотеке и установили личность вора.

Подозреваемым оказался молодой человек-наркоман. Он уже дважды был судим за кражи, однако на путь исправления так и не встал.

Мужчину доставили в райотдел, где он под тяжестью улик признался в совершенном преступлении. В квартиру, расположенную в цокольном этаже, молодой человек проник через окно. Оказавшись в помещении, он забрал все, что ему показалось особенно ценным, ботокс же вор воспринял как дорогостоящее лекарство, которое можно если не употребить самому, то, как минимум, выгодно продать.

Добычу злоумышленник спрятал в укромном месте, вот только где оно находится, вспомнить так и не смог, поскольку в момент совершения преступления находился под действием наркотиков.