Прошли через «Грозу»

Опубликовано 01.03.2017

подростки, у которых есть проблемы с законом



Для молодых людей, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, устроили своеобразную экскурсию. Они познакомились с отрядом специального назначения «Гроза» управления Федеральной службы исполнения наказания России по Костромской области. Отряд, который существует уже четверть века, четырнадцать раз участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и при этом не потерял ни одного человека. О службе, тренировках и вообще о жизни «Грозы» бойцы и рассказали трудным подросткам. Молодые люди увидели вооружение и примерили обмундирование спецназовцев. Пример настоящих мужчин, надеются организаторы, поможет подросткам «настроить прицел» в собственной жизни.