Сорняки - в подарок!

Опубликовано 02.03.2017

Среди семян моркови эксперты нашли… дикую редьку

Садоводы-огородники всей страны уже погружаются с головой в предпосевные хлопоты. Одна из главных забот сейчас - правильно выбрать семена, которые принесут хороший урожай. Но их ассортимент настолько велик, что и заблудиться в нем немудрено. Поэтому помочь покупателям с выбором вызвались опытные эксперты-специалисты. А первыми испытание на качество прошли семена моркови - одного из самых полезных овощей. Подробности в свежем номере "СП".