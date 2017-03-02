Открытый конкурс

Опубликовано 02.03.2017

«Лидер поколения» прошел в Костромском районе



Он проводился в 17-й раз, а вот открытым стал только с прошлого года. Нынче в гости приехали ребята из Буйского и Красносельского районов, Костромы, Чухломы, Шарьи. Организатор конкурса - районная детская общественная организация «Поколение».

В ходе заочного тура участники представляли свое портфолио и выполняли домашнее задание, которое предстояло защитить очно. Соревновались в двух номинациях - «Лидер» и «Доброволец».

В этом году конкурс был посвящен 95-летию пионерской организации. В ДОО «Поколение» свято чтут лучшие традиции пионерии, в каждой школе работает дружина. Ребята помогают ветеранам, шефствуют над малышами, участвуют в самых разных делах своих сельских поселений. Местные власти их поддерживают, способствуя воплощению в жизнь самых смелых проектов.

На очном этапе «лидеры» презентовали журналистскую работу на одну из тем: «Пионерия в истории моей семьи», «Пионер - значит первый», «Воспоминания ветеранов пионерского движения», а «добровольцы» - видеоролики и мотиваторы на тему «Герои, живущие рядом».

Дипломом победителя в номинации «Лидер» награждена Ксения Бабаева из дружины «Славяне» Середняковской средней школы. Победителем в номинации «Доброволец» стал ученик Никольской средней школы Вадим Кузнецов. Жюри также отметило дипломом за второе место в номинации «Лидер» студентку Шарьинского медицинского училища Валерию Виноградову. Она активно участвует в работе добровольческого отряда по пропаганде здорового образа жизни «Альтернатива».