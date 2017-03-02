Опубликовано 02.03.2017

3 марта открывается выставка работ Бориса Ефлова

Моряк-фронтовик, он увлекся живописью после войны. В свободное от вахты на миноносце время ходил в открытую в Севастопольском доме офицеров студию изобразительного искусства. Вернувшись в Кострому, стал художником льнокомбината имени Зворыкина, а затем - областного театра кукол. Бориса Александровича не стало несколько лет назад.

На выставке более восьмидесяти его живописных произведений. «Нет в природе краше сочетания леса и воды. Это и есть мой любимый мотив», - говорил автор. Лейтмотивом же всей экспозиции стала картина «Варварин дом», своеобразное размышление о судьбе деревни. В Дворянском собрании можно будет увидеть и работы художника, запечатавшие уже потерянные памятники деревянного зодчества Верхневолжья.