Сорняки - в подарок!

Опубликовано 03.03.2017

Среди семян моркови эксперты нашли… дикую редьку

Садоводы-огородники всей страны уже погружаются с головой в предпосевные хлопоты. Одна из главных забот сейчас - правильно выбрать семена, которые принесут хороший урожай. Но их ассортимент настолько велик, что и заблудиться в нем немудрено. Поэтому помочь покупателям с выбором вызвались опытные эксперты-специалисты. А первыми испытание на качество прошли семена моркови - одного из самых полезных овощей.

Проверили прописку

На этой неделе для исследования в отдел карантина растений по Костромской области ФГБУ «Тверская МВЛ» мы представили семена моркови следующих сортов и производителей:

- морковь «Наполи», группа компаний «Гавриш», Москва. Место покупки - гипермаркет «Лидер», Кострома;

- морковь «Рогнеда», группа компаний «Гавриш», Москва. Место покупки - гипермаркет «Лидер», Кострома;

- морковь «Московская Зимняя А515», ООО «ТД «Агрооптторг», Вологда. Место покупки - торговый центр «Аксон», Кострома;

- морковь «Лосиноостровская 13», ООО «Семена НК», Московская область, Щелково. Место покупки - торговый центр «Аксон», Кострома;

- морковь «Нантская 4», ООО «Агрофирма Седек», Московская область, Домодедово. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома;

- морковь «Королева осени», ООО «ТПК «Рости», Краснодар. Место покупки - магазин «Дачник», Кострома;

- морковь «Флакке», ООО «Агроника», Санкт-Петербург. Место покупки - магазин «Дачник», Кострома;

- морковь «Витаминная - 6», ООО «Уральский дачник», Челябинская область. Место покупки - магазин «Дачник», Кострома.

Что бы ни становилось объектом нашей экспертизы, и эксперты из какой бы отрасли ее ни проводили, встречают «подопытных» в любом случае по «одежке». Поэтому и такой ходовой у костромских садоводов-огородников товар, как семена, не стал исключением. Но первым делом эксперты не всматривались, а внимательно вчитывались. Конечно, в этикетку. Ведь маркировка - вещь доступная, и именно на эти данные ориентируются многие покупатели при выборе семян. Главное требование к ней - не только чтобы присутствовала, но и, как минимум, содержала основную информацию о товаре.

На этом этапе упрекнуть наших «подопытных» было не в чем. Разобравшись с упаковками, эксперты в один голос уверили - маркировано правильно. Производители, вес (в отдельных случаях количество семян), номер партии и срок годности указаны абсолютно на всех образцах. Поэтому первый этап исследования семена моркови прошли на «отлично».

Скажи мне, кто твой сосед…

Затем экспертам пришлось сесть за микроскопы и напрячь зрение. Семена моркови - не из крупных, поэтому с ними хорошо уживаются разнообразные сорные примеси. Нормативные документы такое соседство, мягко говоря, не поощряют и приемлют лишь в строго ограниченных количествах.

Особенно опасны в качестве «соседей» семена карантинных сорных растений. Если они все-таки попадают в упаковку, спасти урожай, а то и всю партию, практически невозможно. Поэтому эксперты предельно внимательно проверяют, нет ли среди семян карантинных образцов. Но приходят к утешительному выводу: бояться нечего, опасности не обнаружилось.

Другие же, неопасные, «соседи» все-таки были. Как выяснили специалисты, в «комплекте» с семенами моркови вологодского торгового дома «Агрооптторг» сразу шли и сорняки - редька дикая, в трех экземплярах. Количество, конечно, незначительное, но настораживает и наводит на мысль о том, что с контролем за засоренностью семян у предприятия проблемы есть.

В целом же серьезных претензий к семенам моркови у экспертов сегодня не оказалось. Единственный упрек прозвучал лишь в адрес продукта от ООО «ТД «Агрооптторг», в упаковке которого были обнаружены семена сорняка, но такое нарушение эксперты единогласно признали допускаемым. Поэтому вывод один и самый благоприятный: семенам с прилавков города доверять можно и нужно, ведь главное, что все они здоровые.

Напоминаем: результаты касаются только образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Советы специалистов

Покупайте семена в специализированных магазинах. Здесь процент подделок минимален.

При выборе семян моркови предпочтение лучше отдать районированным, они дают стабильный урожай именно в конкретной местности.

Выбирайте семена разного срока созревания. Лежкая, отлично сохранится до нового урожая, морковь позднеспелая, она накапливает большое количество сухих веществ (например, «Лосиноостровская» или «Длинная красная»). Чтобы летом на столе была свежая морковь, посадите «Рекс» или «Шансон». Самая скороспелая - «Нантская 4» и «Нантская 14».

Длинные плоды вырастают на легких черноземах, на тяжелых почвах лучше выращивать короткоплодную морковь.

ВКУС НАРОДА

Подготовку к садово-огородному сезону костромичи начали еще в середине февраля, а кто-то даже осенью. Какими семенами они запасаются и как их выбирают, мы спросили горожан во время традиционного опроса на этой неделе.

Лариса Владимировна:

- Семена покупаю обычно в январе, ведь на рассаду посажены они должны быть уже сейчас. В основном это, конечно, овощи - перец, огурцы, помидоры. Чтобы не попасть на плохие, читаем в интернете отзывы, характеристики, наобум не покупаем.

Ольга:

- Свои семена не собираю, покупаю в магазине. Беру помидоры, огурцы, другие овощи, потому что участок у меня немаленький. Производителям приходится доверять, на глаз качество не определишь.

Любовь:

- Все семена покупаю в торговых сетях. Думаю, что по качеству разницы нет. Берем, конечно, методом проб и ошибок, надеемся на совесть производителей.

Светлана:

- Работаю в организации, которая занимается озеленением. Начальство закупает только отечественную рассаду, потому что в ее качестве сомнений никаких не возникает.

Дмитрий:

- У меня мама активно занимается огородом. Покупает семена осенью, а в феврале у нее на рассаду уже все всегда посажено. Летом балует вкусными овощами, ягодами. Любит и цветы, тоже всегда разные сажает.

Фото Сергея КАЛИНИНА