Православные святыни

Опубликовано 03.03.2017

сербских и черногорских братьев

В Сербии и Черногории 85% населения исповедуют православие. Большинство из них относится к Сербской православной церкви. Число православных в Косово из-за нестабильной ситуации в крае не поддается точному подсчету.

Сегодня мы в рамках рубрики «Наши Палестины» кратко ознакомимся с православными святынями Сербии и Черногории.

Непросто быть сербом

Сербская православная церковь - автокефальная поместная православная Церковь, имеющая 6-е место в диптихе автокефальных поместных Церквей Константинопольского патриархата и 7-е место в диптихе Московского патриархата.

Первое массовое крещение сербов произошло еще при византийском императоре Ираклии (610-641 гг.).

Дальнейшее распространение христианство восточного обряда получило среди сербов в IX веке, когда в 869 году по просьбе князя Мунтимира византийский император Василий Македонянин послал к ним греческих священников. Окончательному утверждению христианства у сербов во многом способствовала деятельность святых Кирилла и Мефодия. Влияние миссии просветителей славян особенно усилилось, когда их ученики, среди которых были святые Климент и Наум, переселились из Моравии в Охридский край.

В 1219 году Сербской церкви было предоставлено право иметь своего автокефального архиепископа. Константинопольский патриарх Мануил I рукоположил святителя Савву (Неманича) в сан архиепископа. По возвращении на родину святитель занялся устроением своей Церкви. Он основал восемь новых епархий, епископами в которых поставил своих учеников. В разные концы сербских земель посылались священники с поручением проповедовать и совершать церковные таинства. В жизнь сербских монастырей вводились традиции и уставы Афонской горы, монастырей Малой Азии и Палестины.

Православным сербам и черногорцам за вековую историю их страны пришлось претерпеть немало испытаний от Османской империи, австро-венгерских властей, немецкого нацизма, коммунистического режима Югославии, гражданской войны и этнических чисток 90-х годов прошлого века.

Тем не менее Сербия и Черногория живы и по-прежнему исповедует православную веру.

Монастырь Жича - Царская лавра (ХІІІ в.)

В Жиче короновались сербские монархи, проходили церковно-народные соборы. Монастырь построен святыми братьями Саввой Сербским и королем Стефаном Первовенчанным в 1208 году.

В 1219 г. здесь находился престол Сербской архиепископии. Центральная церковь, «Спасов Дом», посвящена Вознесению Господню. Фасады окрашены красным цветом, подобно церквям на Афоне.

Свято-Успенская лавра Студеница

Один из старейших монастырей Сербии - Свято-Успенская лавра Студеница (XII в.) считается матерью сербских церквей. Здесь хранятся святыни: мощи преподобного Симеона Мироточивого – отца святого Саввы Сербского, преподобной Анастасии Сербской – матери святого Саввы Сербского, короля Стефана Первовенчанного – брата святого Саввы Сербского. Студеница - одна из главных святынь сербского народа и замечательный памятник архитектуры.

Сопочаны, где покоятся Козьма и Домиан

Один из старейших монастырей Сербии - Сопочаны. По красоте сохранившихся в церкви Святой Троицы фресок Сопочаны входит в число ценнейших памятников европейского искусства XIII – XIV веков, и в 1979 г. ЮНЕСКО внес его в список шедевров культуры мирового значения. Здесь хранятся мощи святого сербского короля Уроша, а также святых Косьмы и Дамиана.

Монастырь Православной души Боки Которской,

или Савинский Успенский монастырь (ХIIІ в.) - одна из православных святынь Черногории. Здесь хранится икона Пресвятой Богородицы «Савинская», а в алтаре храма находится нетленная рука св. царицы Елены Сербской. В ризнице монастыря бережно хранится хрустальный крест святого Саввы Сербского.

Богородица на рифе

Это целый православный остров. Он был насыпан местными жителями посреди вод в знак признательности Богородице. Церковь на острове является заветным храмом мореплавателей. В музее храма можно увидеть знаменитую икону, вышитую с использованием золотых, шелковых ниток и волос вышивальщицы.

Скадарское озеро - Зетский Афон

Для паломника интересна и поездка на катере к монастырям Национального парка Скадарское озеро. Почти на каждом из множества озерных островов в средние века были построены монастыри, отсюда еще одно название – Зетский Афон.

Наиболее почитаемыми считаются монастыри Вранина и Ком. Здешние святыни - частицы мощей святого великомученика Пантелеймона Целителя и святого Луки Крымского.

Престольная столица Черногории

Цетиньский монастырь Рождества Богородицы (1484 г.) тоже требует особого описания. Монастырь на протяжении более 500 лет является местом пребывания Черногорско-Приморской митрополии. Монастырь был и остается духовным столпом Черногории, ее созидающим началом. Здесь хранятся: десница Иоанна Крестителя, часть Древа Креста Господня, мощи святого Петра Цетиньского Чудотворца.

В ризнице монастыря собрана бесценная коллекция: первые книги, напечатанные кириллицей, подарки русских царей, облачения владык, драгоценные иконы, утварь.

Древнейшая обитель

Монастырь Милешева - один из самых известных древних сербских монастырей. Обитель построена в 1218 – 1219 гг. по благословению святого Саввы его племянником, сербским королевичем Владиславом.

В монастыре, в храме Вознесения Господня, находятся мощи святого Владислава, в алтаре хранится рука святого Саввы Сербского. Также здесь имеется самая известная из балканских фресок, шедевр сербской средневековой живописи - фреска Белый Ангел на гробе Господнем.

Материалы рубрики «Наши Палестины» выходят по благословению митрополита Ферапонта главы Костромской, митрополии