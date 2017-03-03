Лоскутные картины

Опубликовано 03.03.2017

Алевтины Шевалдиной



В зале имени Татьяны и Николая Шуваловых (ул. Советская, 1) 6 марта открывается выставка костромского мастера декоративно-прикладного творчества. По образованию филолог и автор специальной методики обучения творчеству детей, Алевтина Васильевна лоскутным шитьем занимается больше двадцати лет. Ее яркие картины, выполненные в техниках «ляпочиха» и «синель», известны далеко за пределами Костромы. В том числе благодаря участию в международном фестивале «Евроквилт» в Великобритании.