Куда сходить и что посмотреть в выходные?

Опубликовано 03.03.2017

О культурных событиях 4 и 5 марта рассказывает «Северная правда»

В предстоящие выходные костромичам предложат насыщенную культурную программу. Мероприятие по вкусу найдут для себя как взрослые, так и совсем юные горожане.

Субботнюю афишу откроет сказка для детей «Котенок на снегу» (0+), которую поставят в театре кукол. Спектакль начнется в 11.00 и 13.00. В 12.00 развлекательная программа «Нам не жить друг без друга» (0+) для маленьких костромичей пройдет в музее природы.

В 13.00 очередная встреча клуба «Союз трех муз» состоится в библиотеке № 6 (Давыдовский-2, 29). В этот раз она будет приурочена к Международному женскому дню и будет называться «Во славу женщине я песнь пою...» (6+). Чуть позже, в 14.00, детско-юношеский центр «Ровесник» ждет мам на праздничное мероприятие «Цветочный переполох» (6+). В это же время в библиотеке № 9 откроется музыкально-поэтическая гостиная «Тобою, женщина, земля красива» (6+).

В субботу вечером, по традиции, два драматических театра приглашают на свои постановки. В 18.00 в драматическом театре имени Островского пройдет спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын» (12+). В 18.30 в драматическом театре под руководством Голодницкого представят спектакль «Нелегалка» (16+).

В воскресенье в 11.00 юных дам приглашают в библиотеку № 12 (Речной проезд, 92) на игру «Маленькие принцессы» (0+). В это же время в театре кукол начнется сказка «Таинственный гиппопотам» (0+). Второй раз он пройдет в 13.00.

В 12.00 на спектакль «Умная Гретель» детей ждут в драматическом театре имени Островского. В 18.00 здесь пройдет взрослая постановка «Пигмалион, или Не сотвори себе женщину» (16+) по произведению Бернарда Шоу.

Также в 12.00 на детский спектакль «Три толстяка» (6+) приглашает камерный драматический театр под руководством Бориса Голодницкого. Вечером на сцене театра поставят комедию «Осторожно, женщины» (16+). Увидеть ее можно в 18.30.

В 14.00 праздничные мероприятия к Международному женскому дню продолжит программа «А женщина — такое существо, что вечно будет неразгаданною тайной» (6+), которая пройдет в доме культуры «Селище». Здесь же в 16.00 стартует конкурсная программа для детей и их родителей «Милые красавицы Руси» (0+).