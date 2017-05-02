Принять участие в шествии «Бессмертного полка»

Опубликовано 02.05.2017

приглашают жителей региона

Костромская область готовится к празднованию 72-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Одним из главных мероприятий 9 мая станет традиционная акция «Бессмертный полк».

Участниками акции «Бессмертный полк» в своих населенных пунктах и городах могут стать все жители Костромской области. Для этого необходимо лишь оформить фотографии родственников-участников Великой Отечественной войны в рекомендованном формате А3-А4. А затем 9 мая вместе со всеми, кому дорога память о близких людях, пронести портреты своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны в едином строю.



Напомним, что у костромичей есть возможность создать электронный макет штендера (транспаранта) для своего бойца на сайте штендер-полк.рф бесплатно (он может пригодиться при размещении заказа в мастерских, изготавливающих штендеры). Для этого необходимо загрузить фото солдата, указать его фамилию, имя, отчество и звание.



В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет во всех муниципальных районах области. В Костроме в акции примут участие около семи тысяч человек. Построение «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 8.45 у воинского мемориала «Вечный огонь». В 9.30 колонна начнет движение по проспекту Мира до монумента Славы, где состоится торжественный митинг.



Соб. инф.

Фото Сергея Калинина