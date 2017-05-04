Опубликовано 04.05.2017

Герои жили рядом

Кажется, что Великая Отечественная война все дальше от нас. Но вот ее эхо будут слышать многие и многие поколения. Только в прошлом году нашел своего героя - макарьевца Александра Кабанова орден Славы III степени. К сожалению, его самого уже давно нет с нами. Но награду получила дочь ветерана - Наталия Александровна. А ученики макарьевской школы №2 вместе со своим учителем Калистой Поляшовой изучили его судьбу. Почему так важно сегодня возвращать забытые когда-то награды, мы и спросили Калисту Николаевну.

Досье:

Калиста Поляшова

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №2 Макарьева.

Более двадцати лет преподает биологию. Вместе с учениками изучила судьбу своего земляка, участника Великой Отечественной войны Александра Кабанова.

Даже мысли не возникло



- Калиста Николаевна, насколько я понимаю, вы лично знали Александра Кабанова?



- Я родилась и жила в селе Унжа Макарьевского района. Александр Алексеевич был моим односельчанином, я знала его как ветерана войны, как хорошего человека. Но никто тогда не подозревал, что он был награжден орденом Славы, даже он сам.



- Когда об этом стало известно?



- В прошлом году, в октябре, у нас проходил традиционный слет «смирновцев» - в память о Герое Советского Союза Юрии Смирнове. И именно на нем награду вручили дочери Александра Кабанова - Наталии Александровне Сидоренко. Она сама узнала о том, что ее отец был награжден орденом Славы III степени, только с помощью сайта «Подвиг народа». В документах, которые мы изучали, есть копия наградного листа от 5 августа 1944 года. Но, как видите, нужно было ждать больше 70 лет, чтобы награда нашлась.



- Момент вручения награды наверняка был эмоциональным, несмотря на то что прошло столько лет...



- Вы знаете, когда начальник отдела военного комиссариата передавал награду дочери Александра Кабанова, зал встал. Я думаю, сколько бы лет ни прошло - 70, 80 или 100, будет правильно, если награда найдет своего героя. И еще я была горда за своих детей: они правильно все восприняли.



- Решение подготовить проект о судьбе Александра Алексеевича пришло тогда же?



- Да. Это заинтересовало и меня, и детей. Ведь как получается - жил человек, работал, как все, а оказывается, у него такое героическое прошлое.



- У вас в школе есть детское объединение, которое занимается такой работой?



- В школе работает группа «Поиск», которой руководит ветеран педагогического труда Валентина Белозерова.

Дело в том, что наша школа располагается в здании бывшего духовного, а затем педагогического училища. И много интересных людей вышло из этого учебного заведения. Правда, исследование судьбы Александра Кабанова - это моя личная инициатива. Ребят она тоже заинтересовала. К тому же дочь Александра Алексеевича нам пошла навстречу, помогала во всем.



- Как думаете, почему при жизни Александр Алексеевич не начал искать заслуженный орден?



- У людей того поколения был другой менталитет. Александр Кабанов не стремился к наградам. В мирной жизни он просто честно трудился, работал на благо своей Родины. И у него даже мысли не возникало, что кто-то ему что-то должен.

Хранить историю в семье



- Вы сказали, что ваши ученики правильно восприняли церемонию передачи награды. Можно ли сказать, что они зажглись идеей открыть судьбу своего земляка?



- Конечно. Дети собрали богатый материал, у нас было большое мероприятие - «История одной награды». Работала целая группа учеников, которая занималась историческими материалами, изучала так называемый «Бродовский котел». Другая группа изучала историю самого ордена Славы. В презентации этого большого проекта принимали участие и учителя: Марина Суслова, Татьяна Громова, Елена Словесная, Ирина Яблокова.



- В наградном листе Александра Кабанова перечислено сразу несколько его заслуг. В том числе и бой с превосходящими силами противника. Как вы думаете, новое поколение готово на подвиги?



- Я надеюсь, что ребятам не придется совершать ТАКИЕ подвиги. Войны никто не хочет, безусловно. Но я думаю, что и школа, и семья должны вместе работать для того, чтобы воспитывать в детях чувство гордости за свою страну, ответственность за близких, готовность защитить их.



- Сегодня есть множество фильмов про Великую Отечественную войну, есть даже компьютерные игры про этот период истории. Как донести до ребенка истинную ценность подвига народа - не только на полях сражений, но и в тылу?



- Когда ребенок видит примеры, он получает стимул, делает выводы для себя, воспитывается. Буквально недавно у нас прошло еще одно мероприятие, где мы рассматривали судьбу выпускника педагогического училища Николая Павлова. Он прошел концлагерь Бухенвальд, а затем всю жизнь работал учителем. Казалось бы, он только учился в Макарьеве, жил потом в другом месте. Но люди помнят его, потому что он, несмотря на все испытания, сохранил в себе человека.



- Один из способов показать такие близкие примеры - акция «Бессмертный полк»...



- В акции мы уже четвертый год принимаем участие. Координатор «Бессмертного полка» в Макарьеве - как раз заместитель директора школы по воспитательной работе Раиса Машкова. Наш город был одним из первых, кто принял участие в шествии. Сейчас у нас на сайте зарегистрировано 156 историй.



- Кто воевал в вашей семье?



- У меня воевали оба дедушки, у мамы - три дяди. О судьбе одного из них мы с сыном узнали только два года назад. Оказалось, что он был командиром батальона, награжден тоже орденом Славы III степени, погиб в Латвии. И таких судеб, о которых родственники ничего до сих пор не знают, очень много, я думаю.



- Интерес к своей истории не только у детей, но и у старшего поколения стал выше?



- На мой взгляд, да. Есть инициативные люди, которые хотят, чтобы память о тех событиях жила. Я восхищена движением «Бессмертный полк». Оно позволило и почтить память наших близких ветеранов, и объединиться нам самим.



- Война от нас все дальше...



- Действительно, следующее поколение, к большому сожалению, уже не увидит ветеранов. Но если мы забудем, что произошло во время Великой Отечественной войны, большие конфликты станут неизбежны. Теперь нам нужно рассказывать детям, что пришлось пережить бабушкам, дедушкам. Думаю, очень важно, чтобы традиции, история хранились в наших семьях.

Александр Алексеевич Кабанов

Родился 4 декабря 1920 года в городе Унжа, в крестьянской семье.

В 1942 году был призван на фронт. В составе 1-го Украинского фронта красноармеец Кабанов принимал участие в Львовской операции. В том числе в уничтожении немецких войск в районе города Броды (так называемый «Бродовский котел»). Именно тогда - в июле и августе 1944 года - Александр Алексеевич смог отличиться.



Как говорится в наградном листе, 21 июля «товарищ Кабанов из своего орудия подавил пулеметные точки противника, мешающие продвижению действующих подразделений пехоты». А 22 июля «прямой наводкой подбил три бронетранспортера противника». 2 августа Александр Алексеевич был ранен, но вскоре вернулся в строй и прошел Польшу, Чехословакию и Австрию, а Победу встретил в Германии. О том, что он был представлен к ордену Славы III степени, он сам так и не узнал.



После войны вернулся в Унжу, где женился на ефрейторе санитарной службы Софии Парамоновой. Работал водителем на лесоучастке, механиком в колхозе.

Владимир АКСЕНОВ