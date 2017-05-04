Чередуя победы и поражения,

Опубликовано 04.05.2017

провел конец апреля костромской «Спартак»

Два матча подряд с соседями по турнирной таблице провел костромской «Спартак». Результаты получились противоположными. Тем не менее костромичи продолжают находиться в верхней части турнирной таблицы и всерьез претендовать на призовую тройку.

Первый из поединков состоялся в Москве, где соперниками «Спартака» стала вторая команда московского «Динамо». Перед очной встречей костромичи шли четвертыми, а их оппоненты - шестыми. Но «Динамо» явно было на ходу: до матча с красно-белыми они одолели «Волгу» из Твери со счетом 6:0.



Однако костромичи с первой минуты дали бой «Динамо». Наши футболисты были острее своих соперников, но забить не могли. Но то, что не получилось сделать своими силами, исправили защитники хозяев поля. На 25-й минуте после удара Сергея Дрягина в свои ворота срезал мяч Егор Данилкин, известный по выступлению за «Динамо» еще в премьер-лиге. Второй тайм москвичи провели в атаке. Но «Спартак» оборонялся надежно и победный счет сохранил.



А уже через несколько дней красно-белые принимали на своем поле ивановский «Текстильщик». Интерес к поединку был связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, «Спартак» и «Текстильщик» разделяло в таблице всего одно очко. Во-вторых, ивановцами руководит амбициозный тренер и известный в прошлом футболист сборной России Вадим Евсеев. И в-третьих, именно «Текстильщику» отдал почти всю свою карьеру нынешний наставник «Спартака» Александр Гущин.



Матч получился сложным для обеих команд. Но удачливее оказались ивановцы. Сначала они угодили в штангу наших ворот, а затем на 23-й минуте Евгений Попов, воспользовавшись несогласованностью в обороне «Спартака», отправил мяч в сетку. Несмотря на все усилия костромичей, этот гол стал единственным во встрече. Поражение 0:1, и «Спартак» на пятом месте в турнирной таблице, на два очка отставая от тройки. Следующий матч - с лидером зоны «Запад» санкт-петербургским «Динамо».