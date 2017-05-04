Мусор: или выбрасывать в контейнеры,

Опубликовано 04.05.2017

или сжигать на специально оборудованных площадках

На минувшей неделе сотрудники Главного управления МЧС России по Костромской области и центра гражданской защиты населения города Костромы провели профилактический рейд по проверке противопожарного состояния садовых товариществ.

Огонь весной распространяется мгновенно



Дачный сезон, несмотря на не слишком хорошую погоду, в самом разгаре. Сотни костромичей и жителей области в будни и особенно по выходным выезжают на свои участки. Первое, что необходимо сделать садоводу-любителю после нескольких месяцев отсутствия, - навести порядок на своей территории, прежде всего, убрать мусор. Но собрать его в кучку - это лишь полдела. Главное, куда его деть. К сожалению, до сих пор во многих садовых товариществах нет мусорных баков, и люди выкидывают отходы куда попало.



Некоторые, несмотря на строгий запрет, продолжают разводить костры и сжигать мусор в непосредственной близости от строений, не важно: своих или чужих. К чему может привести такая безалаберность, наглядно показал пожар, случившийся несколько лет назад в деревне Михайловица Пыщугского района.



Тогда мужчина приехал на майские праздники в деревню отдохнуть и решил прибраться возле своего дома. Вместо того чтобы выбросить бумагу, палки и старую сухую траву на ближайшую помойку или просто закопать на своем же участке, незадачливый дачник развел костер. Он не обратил внимания на сильный ветер, в результате огонь почти мгновенно перекинулся на ближайшие строения.



По словам местных жителей, очевидцев тех событий, пламя летело по деревне с устрашающей скоростью. У людей не было ни единого шанса противостоять огню. Пожар по земле и по воздуху перекидывался с одного дома на другой. В итоге сгорела почти половина деревни Михайловица. Огонь полностью уничтожил тридцать пять домов, лишив крова восемнадцать человек.

Сжигать можно, но очень осторожно



Первым на пути сотрудников МЧС и бригады журналистов оказалось небольшое садоводческое товарищество неподалеку от костромского аэропорта. Через дорогу от домиков, на жухлой траве, там, где по правилам должны находиться баки для мусора, отчетливо видны свежие следы огня. Видимо, кто-то пытался сжечь образовавшуюся в этом месте стихийную свалку. Несмотря на то что огонь давно погас, откуда-то идет запах дыма. Спустя пару минут выясняется, что синие клубы распространяются от стоящего поблизости дома.



На стук открывает хозяин дачного участка Григорий. Сотрудники МЧС быстро обнаруживают костер, в котором горит мусор, и убедительно просят мужчину немедленно погасить огонь. Тот с помощью ведра практически в одно мгновение сбивает пламя.



По правилам пожарной безопасности сжигать мусор можно только на специально оборудованной площадке, на расстоянии не менее пятидесяти метров от строений. Причем она должна иметь все необходимые средства для тушения огня. Вручив дачнику памятку о правилах противопожарной безопасности, участники рейда отправляются дальше.



Следующим на пути оказывается еще один дачный кооператив, расположенный между улицами Костромская и Ленина. Здесь царит практически идеальный порядок. Чистые дорожки, ухоженные грядки и прилегающие к домикам зеленые лужайки. Людей немного.



И снова сотрудники МЧС и журналисты чувствуют запах дыма. Спустя пару минут выясняется, что бабушка сжигает мусор в большой железной бочке, накрытой металлической крышкой. Таких приспособлений в товариществе довольно много, у кого-то они сделаны в форме бочки, а у кого-то в виде закрывающихся металлических ящиков. По словам специалистов, несмотря на кажущуюся безопасность, использовать даже такие приспособления в садовых товариществах необходимо с большой осторожностью.

Алексей ИВАНОВ

Сергей Лисин, главный специалист отдела ГО и ЧС центра гражданской защиты города Костромы:

- В марте мы провели совещание с председателями садовых товариществ, где освещались проблемы противопожарной безопасности. Из 37 представителей пришли 18. Было принято решение об установке контейнеров для мусора, чтобы садоводы могли не сжигать мусор, а убирать его в контейнеры. Если их нет, мусор нужно складировать и дожидаться появления контейнеров в специально отведенных для этого местах.

Евгений Калинин, старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности города Костромы:

- Мусор необходимо либо вывозить в контейнеры, либо сжигать на специально оборудованных площадках в безветренную погоду. Площадка должна быть окружена специальной минерализованной полосой.

Галина Алексеевна, дачница:

- Раньше, знаю, многие мусор в лес выбрасывали. Потом, когда это запретили, стали сжигать в бочках. Оказывается, и это делать нельзя. Но контейнеров в нашем кооперативе нет, поэтому будем пока до их появления складывать мусор.

Михаил Горшков, председатель дачного кооператива:

- Ругались с гражданами, просили хотя бы накрывать бочки, чтобы искры не летели. Мы понимаем, что жечь мусор ближе чем пятьдесят метров от строений нельзя. Контейнер есть.

Первый выезд на пал травы зарегистрирован в Костромской области 4 апреля. С этого времени пожарные девяносто раз выезжали на возгорания, связанные с палом травы и неконтролируемым сжиганием мусора. К административной ответственности привлечено 28 граждан и одно должностное лицо.