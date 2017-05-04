Куда сходить и что посмотреть 5 мая?

Опубликовано 04.05.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

В Костроме уже с начала мая стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Одно из них — торжественное собрание и праздничный концерт (6+), посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в пятницу в КВЦ «Губернский». В фойе центра в это время будет представлена военная выставка. Начало в 15.00.



В этот же день ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества приглашает костромичей увидеть художественный фильм «Освобождение: Прорыв» (12+), одну из частей масштабной исторической киноэпопеи Юрия Озерова. Начало сеанса в 12.00.



Вечером костромской камерный драматический театр под руководством Голодницкого поставит комедию «Святочная комедия, или Зеркало Сен-Жермена» (16+). Спектакль начнется в 18.30.