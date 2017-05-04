Необычное мероприятие

Опубликовано 04.05.2017

прошло в библиотеке села Яковлевское Костромского района



В один из дней библиотекарь Марина Касаткина решила пригласить своих земляков в кафе. Но в кафе не обычное, а библиотечное. «Салат из пословиц» здесь подали на закуску. Из напитков - «коктейль из загадок». Было немного «жареных фактов» и конечно же угощение для сладкоежек: пирожки от Красной шапочки, мед от Винни-Пуха, волшебное мороженое с вкусным вареньем от Карлсона.

Гостями библиотечного кафе стали дети вместе со своими мамами и бабушками. Они участвовали в различных конкурсах, викторинах, познакомились с литературными новинками.