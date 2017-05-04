Равнение на Победу

Опубликовано 04.05.2017

Каждый день отмечен праздником



В эти майские дни костромичи отмечают легендарный День Победы. Живые цветы лягут к мемориалам и памятникам героям Великой Отечественной войны - маршалам Александру Василевскому, Александру Новикову, труженикам тыла. В парке Победы пройдет митинг памяти, а к Вечному огню возложат венки и цветы жители Костромы и почетные гости. Площадь Мира станет центром праздника 9 мая, а на следующий день, 10 мая, в областном архиве откроется выставка, посвященная событиям военных лет. Все эти и другие события станут общим всенародным праздником - Днем Победы.