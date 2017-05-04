Если деньги с карточки украли,

Опубликовано 04.05.2017

можно попытаться их вернуть



Девушка-костромичка нашла в сети интернет покупателя на детскую коляску. Последний для перечисления денег попросил продавца продиктовать реквизиты банковской карты. Как только в руках злоумышленника оказалась необходимая информация, деньги списались со счета и ушли в неизвестном направлении. В результате аферы девушка лишилась десяти тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили, что звонок поступил из республики Татарстан. Сейчас проводятся мероприятия по розыску злоумышленника.



Стражи порядка обращаются к жителям Костромской области с призывом не терять бдительности! При общении с потенциальными интернет-покупателями ни в коем случае не передавайте коды доступа к своей карте. Если во время телефонного разговора вы случайно передали информацию о банковской карте, то заблокируйте ее немедленно. В день совершения мошеннических действий необходимо обратиться в банк с заявлением о возврате денежных средств, так как кредитное учреждение обязано возвратить денежные средства, если операция была оспорена владельцем в тот же день.