Кострома присоединилась

Опубликовано 04.05.2017

к акции «Читаем детям о войне»



4 мая в России и за ее границами прошел час одновременного чтения детям произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Костромские библиотеки тоже стали участниками акции. Здесь маленькие жители города услышали отрывки из «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого, рассказов Льва Кассиля «Главное войско», Сергея Алексеева «Тульские пряники», Анатолия Митяева «Мешок овсянки», Юрия Яковлева «Где стояла батарея» и других.