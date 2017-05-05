Битва патриотов

Опубликовано 05.05.2017

В Костроме прошел финал военно-спортивной игры «Зарница-Победа»



Самый военизированный спорт или самая спортивная военная подготовка? Как ни назови «Зарницу-Победу» - это азартное, яркое событие, собирающее патриотическую молодежь. В этом году в городском финале игры приняли участие девять команд.



На старт вышли более семидесяти школьников из школ № 1, 3, 6, 7, 11, 24, лицеев № 32, 34 и 41. Традиционно они мерились силами на базе 331-го гвардейского парашютно-десантного полка и 1065-го гвардейского артиллерийского полка в Костроме. Для победы ребятам предстояло преодолеть сразу несколько этапов конкурса: строевой смотр, сборку-разборку автомата Калашникова, снаряжение магазина к АК, стрелковый поединок и эстафету.



Команда лицея №41 лидировала в большинстве из них. Она победила в стрелковом поединке и строевом смотре, была второй в сборке-разборке автомата и снаряжении магазина и лишь в эстафете не попала на пьедестал. Но это не помешало ей победить по общей сумме баллов. На втором месте – команда лицея № 34, на третьем – школы № 3.