Еженедельное информационное издание Костромской области
Отдых без опаски
- Опубликовано 05.05.2017
Проходить регистрацию рекомендуют туристам
Все мы знаем, что весна - идеальное время для первых вылазок на природу и, конечно, туристических походов. А чтобы отдых не омрачился печальными последствиями, оперативные службы предлагают тургруппам, маршрут которых проходит по территории региона, оформить регистрацию. Это поможет своевременно обеспечить безопасность людей и оперативно спасти их в случае ЧП. Подробнее о порядке регистрации туристов и любителей активного отдыха, расскажем сегодня.
Как зарегистрировать туристическую группу?
Для регистрации необходимо позвонить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета, на территории которого будет проходить турпоход.
Нужно указать:
- название, адрес, телефон организации, планирующей туристическое мероприятие;
- дату начала и окончания движения;
- маршрут с перечислением начального, промежуточных и конечного пунктов;
- контрольные пункты на маршруте и предполагаемое время их прохождения;
- число туристов в группе (с указанием адресов мест жительства);
- порядок связи с тургруппой на маршруте.
Важно!
Поставить на учет группу рекомендуется не позднее чем за сутки до выхода на маршрут.
Обратите внимание!
Тургруппам, которые планируют сплавляться по рекам региона, необходимо обратиться в ближайшее подразделение Государственной инспекции по маломерным судам.
Для регистрации тургрупп обращаться по телефонам:
8 (4942) 493-606, 8 (4942) 493-608.
При возникновении бедствия на маршруте или чрезвычайного происшествия туристы должны передать сообщение о происшествии в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру телефона «112».
Инспекторы ГИМС
проверят:
lналичие спасательных средств по количеству участников;
lобладание старшим группы и сопровождающими лицами навыками спасения на воде и оказания первой помощи;
проведут:
lтехническое освидетельствование маломерных судов;
lпрофилактические осмотры байдарок и других плавсредств на соответствие требованиям безопасности;
lинструктаж по правилам безопасности на воде.
Важно!
Если в группе есть несовершеннолетние, не умеющие плавать, проведение мероприятия согласовано не будет.
Важно!
Одежду рекомендуется брать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки усложняют поиски пропавших.
Телефоны единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Костромской области:
Кострома - (4942) 31-23-05
Антроповский район - 8 (49430) 35-203
Буй, Буйский район - 8 (49435) 40-111
Волгореченск - 8 (49453) 30-001
Вохомский район - 8 (49450) 21-166
Галичский район - 8 (49437) 21-707
Кадыйский район - 8 (49442) 34-018
Кологривский район - 8 (49443) 52-659
Костромской район - 8 (49424) 53-242
Красносельский район - 8 (49432) 31-716
Макарьевский район - 8 (49445) 56-779
Мантурово - 8 (49446) 20-100
Мантуровский район - 8 (49446) 30-478
Межевской район - 8 (49447) 52-422
Нейский район - 8 (49444) 32-748
Нерехтский район - 8 (49431) 76-344
Октябрьский район - 8 (49451) 21-186
Островский район - 8 (49438) 28-600
Павинский район - 8 (49439) 21-355
Парфеньевский район - 8 (49440) 21-274
Поназыревский район - 8 (49448) 21-565
Пыщугский район - 8 (49452) 27-781
Солигаличский район - 8 (49436) 51-690
Судиславский район - 8 (49433) 97-607
Сусанинский район - 8 (49434) 91-333
Чухломский район - 8 (49441) 21-888
Шарьинский район - 8 (49449) 53-365
Шарья - 8 (49449) 51-985
По материалам ГУ МЧС России по Костромской области