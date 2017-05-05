Отдых без опаски

Опубликовано 05.05.2017

Проходить регистрацию рекомендуют туристам

Все мы знаем, что весна - идеальное время для первых вылазок на природу и, конечно, туристических походов. А чтобы отдых не омрачился печальными последствиями, оперативные службы предлагают тургруппам, маршрут которых проходит по территории региона, оформить регистрацию. Это поможет своевременно обеспечить безопасность людей и оперативно спасти их в случае ЧП. Подробнее о порядке регистрации туристов и любителей активного отдыха, расскажем сегодня.

Как зарегистрировать туристическую группу?



Для регистрации необходимо позвонить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета, на территории которого будет проходить турпоход.

Нужно указать:

- название, адрес, телефон организации, планирующей туристическое мероприятие;

- дату начала и окончания движения;

- маршрут с перечислением начального, промежуточных и конечного пунктов;

- контрольные пункты на маршруте и предполагаемое время их прохождения;

- число туристов в группе (с указанием адресов мест жительства);

- порядок связи с тургруппой на маршруте.

Важно!

Поставить на учет группу рекомендуется не позднее чем за сутки до выхода на маршрут.

Обратите внимание!

Тургруппам, которые планируют сплавляться по рекам региона, необходимо обратиться в ближайшее подразделение Государственной инспекции по маломерным судам.

Для регистрации тургрупп обращаться по телефонам:

8 (4942) 493-606, 8 (4942) 493-608.

При возникновении бедствия на маршруте или чрезвычайного происшествия туристы должны передать сообщение о происшествии в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру телефона «112».

Инспекторы ГИМС

проверят:

lналичие спасательных средств по количеству участников;

lобладание старшим группы и сопровождающими лицами навыками спасения на воде и оказания первой помощи;

проведут:

lтехническое освидетельствование маломерных судов;

lпрофилактические осмотры байдарок и других плавсредств на соответствие требованиям безопасности;

lинструктаж по правилам безопасности на воде.

Важно!

Если в группе есть несовершеннолетние, не умеющие плавать, проведение мероприятия согласовано не будет.

Важно!

Одежду рекомендуется брать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки усложняют поиски пропавших.

Телефоны единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Костромской области:

Кострома - (4942) 31-23-05

Антроповский район - 8 (49430) 35-203

Буй, Буйский район - 8 (49435) 40-111

Волгореченск - 8 (49453) 30-001

Вохомский район - 8 (49450) 21-166

Галичский район - 8 (49437) 21-707

Кадыйский район - 8 (49442) 34-018

Кологривский район - 8 (49443) 52-659

Костромской район - 8 (49424) 53-242

Красносельский район - 8 (49432) 31-716

Макарьевский район - 8 (49445) 56-779

Мантурово - 8 (49446) 20-100

Мантуровский район - 8 (49446) 30-478

Межевской район - 8 (49447) 52-422

Нейский район - 8 (49444) 32-748

Нерехтский район - 8 (49431) 76-344

Октябрьский район - 8 (49451) 21-186

Островский район - 8 (49438) 28-600

Павинский район - 8 (49439) 21-355

Парфеньевский район - 8 (49440) 21-274

Поназыревский район - 8 (49448) 21-565

Пыщугский район - 8 (49452) 27-781

Солигаличский район - 8 (49436) 51-690

Судиславский район - 8 (49433) 97-607

Сусанинский район - 8 (49434) 91-333

Чухломский район - 8 (49441) 21-888

Шарьинский район - 8 (49449) 53-365

Шарья - 8 (49449) 51-985

По материалам ГУ МЧС России по Костромской области