Лучшие футболисты страны

Опубликовано 05.05.2017

собрались в Костроме

На стадионе «Урожай» проходит большой футбольный праздник - финал первенства России по футболу среди сборных юношеских команд 2001 года рождения. В Костроме собрались лучшие игроки своего возраста. Соревнования продлятся до 8 мая.

На искусственном газоне стадиона «Урожай» сражаются сразу десять команд: футболисты Дальнего Востока, Сибири, Урала и Западной Сибири, Черноземья, Приволжья, футбольной федерации «Золотое кольцо», Северо-западного федерального округа, Южного федерального округа и сборные команды Московской области и Москвы.

Традиционно борьба получается жаркой, и победитель не будет известен до самых последних матчей. Организаторами турнира выступил Российский футбольный союз и Межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо». Завершится турнир 8 мая. Помимо вручения кубков и грамот, лучших спортсменов ждет звание кандидата в мастера спорта.