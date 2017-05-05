Переправа, переправа

Опубликовано 05.05.2017

С берега левого на берег правый - безопасно и под контролем МЧС



В Шарьинском районе на реке Шарьинка открылась лодочная переправа для жителей деревни Михалкино и поселка Ветлужский. Инспекторы ГИМС проверили техническое состояние и оснащенность маломерного судна спасательными средствами. Лодочная переправа будет работать до тех пор, пока вода не уйдет, и у людей не появится возможность передвигаться по подтопленным участкам суши без помощи спасателей.



На сегодняшний день лодочные переправы работают и в других районах Костромской области: на река Вига возле деревни Панкратово Чухломского района, на реке Кострома около деревни Дятлово Солигаличского района, на реке Немда в районе деревни Льгово Кадыйского района.