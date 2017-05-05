Еженедельное информационное издание Костромской области
05 Мая 2017
Дорогами Победы
- Опубликовано 05.05.2017
смотрим фильмы о войне, переживаем и волнуемся
В музее-заповеднике «Костромская слобода» пройдет кинофестиваль «Дорогами Победы». Легендарные киноленты «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Освобождение» посетители музея смогут посмотреть 9 мая в трапезной церкви Илии Пророка.
Воскресить военные события и пожилым людям, и молодежи помогут талантливые актеры - Леонид Быков, Василий Лановой, Ольга Остроумова, Елена Драпеко, Георгий Юматов, Николай Олялин, Лариса Голубкина, Сергей Никоненко, Михаил Ульянов, Барбара Брыльска, Василий Шукшин.