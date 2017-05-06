Дорогие земляки, уважаемые ветераны и труженики тыла!

Опубликовано 06.05.2017

Примите сердечные поздравления с 72-й годовщиной Великой Победы!

9 мая – самый главный государственный праздник в нашей стране, священный день для каждого жителя России.



Победа в Великой Отечественной войне была завоевана нашими дедами и прадедами непомерной ценой. Страшные события унесли миллионы жизней и оставили тысячи разрушенных городов и сел.

Все меньше остается среди нас свидетелей той страшной войны. И наш долг – сохранить память о подвигах героев, передавать ее из поколения в поколение, рассказать нашим детям и внукам о тех, кто внес огромный вклад в общее дело Победы, о мужестве и стойкости народа, который отстоял родную землю и освободил мир от фашизма.



Низкий поклон ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто стоял на защите нашей страны и поднимал ее из руин и пепла, терпел голод, лишения и страшные вести о гибели близких. Мы гордимся вами и бесконечно благодарны, что сегодня вы в строю. В тяжелые годы вы доказали всему миру, что любовь к Родине сильнее самого жестокого врага.



Победный май 45-го года все дальше уходит в историю. Но память о тех событиях – вечна! Низкий поклон вам, Победители! Спасибо за великий подвиг, за свободу и независимость нашей Родины.

От всего сердца желаем вам здоровья, мира, добра и благополучия!

С праздником вас, дорогие земляки! С Днем Великой Победы!

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области.

Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной Думы