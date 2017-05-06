71-ая эстафета «Северная правда» объявлена открытой

Опубликовано 06.05.2017

Сегодня, 6 мая на Сусанинской площади дан старт 71-й традиционной ежегодной легкоатлетической эстафеты «Северная правда», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Событие поистине историческое: более семи десятков лет эстафета ежегодно собирает лучших из лучших. В этом году ее участниками стали 696 человек из 58 команд.

Традиционно эстафета объединяет школьников, студентов, трудовые коллективы. Призы будут разыграны в семи номинациях: среди городов, районов, вузов, учреждений среднего профессионального образования, муниципальных общеобразовательных учреждений, коллективов предприятий, организаций и учреждений, смешанных коллективов.



В эти минуты команды уже вышли на построение, которое проходит на Сусанинской площади. Главные действия спортивного праздника начались с красочного парада и торжественного открытия. Всех участников приветствовали заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина, заместитель председателя Костромской областной Думы Иван Богданов, глава администрации города Костромы Виктор Емец, директор редакции костромской областной газеты «Северная правда» Алексей Андреев, наши олимпийские чемпионы — Алевтина Олюнина и Александр Голубев, а также, пожалуй, главный гость праздника — ветеран, участник Великой Отечественной войны Николай Филиппович Ковешко.