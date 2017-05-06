Участники эстафеты стартовали с площади Воскресенской

Опубликовано 06.05.2017

Первыми на дистанцию 71-й традиционной ежегодной легкоатлетической эстафеты «Северная правда», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне вышли мужчины.



Командам, которых в этом году насчитывается 58, предстоит одолеть двенадцать этапов — шести мужчинам и шести женщинам в общей сумме нужно пробежать девять километров. Юноши бегут километр, представительницы слабого пола — пятьсот метров. Маршрут забега — по улице Советской и проспекту Текстильщиков.



Отметим, что на первом этапе по традиции разыгран приз памяти Александра Полетаева. В этом году его обладателем стал представитель команды «Динамо» Алексей Ремезов. Его время — 2 минуты 32,6 секунды.



Спортсмен делит второе и третье место по количеству побед на первом этапе с Семеном Шустиным — у них по пять наград. Но если Семен завершил спортивную карьеру, то Алексей продолжает биться за рекорд. Лидером же по количеству завоеванных призов Александра Полетаева остается Николай Плюснин — 8 побед на первом этапе эстафеты.