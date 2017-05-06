Еженедельное информационное издание Костромской области
Названы победители традиционной эстафеты «Северная правда»
- Опубликовано 06.05.2017
Итоги ежегодной легкоатлетической эстафеты «Северная правда», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подвели на Сусанинской площади.
В абсолютном зачете «золото» соревнований досталось первой команде Костромского опорного университета. Ее представительница Наталья Сенникова первой пересекла финишную черту эстафеты. Приз имени Александра Полетаева, как мы уже сообщали ранее, в этом году достался спортсмену «УФСИН — Динамо» Алексею Ремезову.
Золотым призером среди городов стала команда Буя, одержавшая сенсационную победу. А спортсмены Костромского района снова подтвердили лучший результат в своей категории среди районов области.
Главный приз среди вузов взяла команда Костромского опорного университета. Вслед за ними на пьедестал победителей среди учреждений среднего профессионального образования встала команда Костромского политехнического колледжа. В «школьной» номинации лучшими стали ребята из команды лицея № 34.
Не первый год «золото» среди команд трудовых коллективов области завоевали представители УМВД России по Костромской области. Среди смешанных коллективов победителями стали представители Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.
Подробности об эстафете и победителях будут опубликованы в ближайшем номере «СП».