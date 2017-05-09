С днем Победы!

Опубликовано 09.05.2017

Костромская область отметила 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня на улицы городов и поселков нашей области вышли тысячи людей. Объединила всех акция «Бессмертный полк». Торжественные и памятные мероприятия прошли по всему региону, но главные события развернулись в Костроме на проспекте Мира.

Несмотря на сюрпризы погоды, ранним утром 9 мая к мемориалу «Вечный огонь» шли тысячи костромичей, семьями и по одному, с букетами цветов, фотографиями своих родных — тех, кто не вернулся с фронта, и тех, кто пришел домой победителем, но не дожил до сегодняшнего дня. Люди шли, чтобы принять участие во всенародной акции памяти «Бессмертный полк».



Накануне, 8 мая, по уже сложившейся традиции у мемориала «Вечный огонь» прошла лития по погибшим в Великой Отечественной войне. Молебен отслужил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Но многие костромичи и гости города в День Победы, прежде чем встать в колонны Бессмертного полка, тоже возложили цветы на мраморные плиты с именами героев, не вернувшихся с полей сражений той такой далекой и такой близкой войны.



Море фотографий - с портретов смотрят на потомков герои-победители, те, кто сражался и отдавал свои жизни в священном бою, те, кто ковал Победу в тылу, сутками на пролет стоял у станка или не разгибал спину в поле. В России нет семьи, которой не коснулась война. Люди вспоминали героические подвиги своих родных, рассказывали знакомым и друзьями о том, какими они были.

Колонну Бессмертного полка возглавили мотоциклисты, следом, не обращая внимания на снег, дождь и ветер, на открытых военных внедорожниках ехали ветераны. Почетный караул торжественно нес копию знамени Победы.



Ветеран Великой Отечественной войны Николай Королев встретил войну 22 июня 1941 года на границе. Его часть вела кровопролитные бои, несла большие потери. Он пережил очень многое, в том числе и плен. Сегодня ветеран в едином строю с тысячами костромичей поздравлял и принимал поздравления с годовщиной Великой Победы.



Завершилась акция на площади Мира у монумента Славы. С праздником Великой Победы костромичей поздравил губернатор Сергей Ситников. Перед собравшимися прошли в едином строю воины Костромского гарнизона. Принимали парад ветераны Великой 0течественной.



Алексей ИВАНОВ

Фото Сергея КАЛИНИНА

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Уважаемы ветераны и труженики тыла, дорогие земляки, поздравляю вас с великим всенародным праздником - Днем Победы! Для всех нас это особенный праздник, он объединяет в себе слезы скорби и радости, боль утрат и великие жертвы. За коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм десятков миллионов советских солдат, тяжелый и напряженный труд в тылу. Мы выстояли, мы победили! Главным нашим оружием всегда были единство и вера. Имя каждого солдата Великой Отечественной золотыми буквами вписано в историю войны!

Алексей Анохин, председатель Костромской областной Думы:

- Мы наследники поколения победителей. И нужно не растерять тот победный дух, который передали нам наши фронтовики. Именно он позволяет нам говорить о том, что мы великий народ великой страны. Это то, что нас объединяет и делает непобедимыми в любых испытаниях

Николай Майоров, Герой России, ветеран боевых действий:

- Сегодня мы отмечаем семьдесят вторую годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Все меньше и меньше среди нас остается тех, кто воевал на фронтах и работал в тылу ради достижения Победы. И слова мои обращены к внукам и правнукам тех, кто не вернулся с поля боя, к тем, кто восстанавливал страну, к тем, кто пережил ужасы концентрационных лагерей. Сегодня мы прошли в строю Бессмертного полка. Он объединил всех жителей области - у каждой семьи есть свой Бессмертный полк.

Николай Королев, ветеран Великой Отечественной войны:

- Я с первого часа участвовал в войне. Сто сорок третья стрелковая дивизия, шестьсот тридцать пятый стрелковый полк. Окружение, плен, побеги... В общем тяжело пришлось, как и всем нашим людям. Всех жителей нашей области поздравляю с праздником Победы!

Иван Москвичев, ветеран Великой Отечественной войны:

- Настроение бодрое, несмотря на погоду. Не сдаемся. Всех костромичей, жителей нашей области поздравляю с Великим праздником, который долго-долго ждали: четыре тяжелых года. День Победы - это самый радостный день, который принес нам счастье и мир!

Никита, костромич:

- Сегодня со мной прадед - Сергей Калачев. Он погиб на войне в 1943 году. Был танкистом. Отец рассказывал про прадеда. Сегодня великий праздник - День Победы, я не мог не прийти сюда и не почтить его память.

Сергей Николаевич, костромич:

- Сегодня мы пришли с внучкой и невесткой. Это фото моего тестя, Павла Акентьева. Он воевал на Ленинградском фронте, а затем его перебросили на границу с Китаем. Это наша память и гордость! Нельзя забывать прошлое. Благодаря им, погибшим и выжившим в той страшной войне, мы живем свободными.

Антонина Николаевна, костромичка:

- В Бессмертном полку - мой отец, Николай Серединин. Он воевал с первого и до последнего дня. Войну закончил в Берлине. А это мой дядя, его призвали в армию в 1939 году, погиб он в 1944-м на Карело-финской границе. Я горжусь ими!