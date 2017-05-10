Потенциал страны огромен

Опубликовано 10.05.2017

Почему россияне стремятся отдыхать на Родине?

Во время своего визита в Великий Новгород в апреле Президент России Владимир Путин обсудил с местными предпринимателями ряд вопросов, касающихся развития туристической отрасли. Их чаяния и надежды можно смело проецировать на масштабы всей страны - у сферы внутреннего туризма огромный потенциал для развития. И при имеющейся господдержке она растет.

Отмечая очевидные успехи отрасли, Владимир Путин сосредоточил внимание бизнес-сообщества и региональных властей на тех задачах, которые сегодня стоят перед туристической отраслью. И в первую очередь внимание уделяется внутреннему туризму. Как отметил Президент, в эту сферу готовы вкладываться и крупные инвесторы.



«Вклад туристической отрасли в ВВП страны - 1,6 процента. В странах, где этой отрасли экономики уделяется больше внимания, примерно 10 и больше процентов. То есть потенциал у нас колоссальный. Именно поэтому несколько лет назад, еще до всех экономических сложностей, мы приняли решение о развитии внутреннего туризма и создали программу. 141 миллиард в этой программе изначально на три года предусматривался. Из них львиную долю должны были внести инвесторы – свыше 100 миллиардов. Я могу чуть-чуть ошибиться, но, по-моему, 31 миллиард – это федеральные деньги и где-то 19 или 13–19 – региональные».



Причем регионы так называемого «Золотого кольца» знают не понаслышке о том экономическом потенциале, что кроется в туристической отрасли. Популярное в Советском Союзе направление внутреннего туризма обретает новые возможности. Межрегиональный проект Владимирской, Костромской и Ярославской областей «Золотое кольцо 2.0» позволит до 2022 года привлечь на территории участников около 5,5 миллиона гостей.



Кроме того, три бренда Костромской области вошли в число ста лучших туристических брендов России. Национальный рейтинг был составлен по итогам опроса жителей из всех регионов нашей страны. В ТОП-100 национального рейтинга вошли сразу три туристических бренда Костромской области – это костромской сыр («Кострома сырная»), Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь («Колыбель династии Романовых») и резиденция Снегурочки («Кострома – родина Снегурочки»).



Но при огромном историческом наследии, природном богатстве необходима слаженная работа власти, бизнеса и общества, чтобы реализовать заложенный потенциал. Об этом говорил и Владимир Путин: «Нужна системная работа в течение нескольких лет. Здесь и транспортная инфраструктура, и забота об экологии, и забота о бизнесе, о народных промыслах - это большая комплексная работа».



Сегодня Костромская область готовится к туристическому сезону, как раз решая инфраструктурные вопросы. Ремонтируются дороги на основных туристических маршрутах, в том числе и в районах. В этом году в Костроме предприниматели открыли два частных музея, выставочный зал и мастерскую, где туристы могут ознакомиться с народными промыслами. Кроме того, в 2016-м появились и дополнительные места для размещения туристов - заработали две новые гостиницы. В этом откроют еще одну: на 25 мест.



Сейчас ключевой задачей туристической отрасли и области, и страны в целом становится повышение уровня сервиса. И именно сегодня есть все шансы использовать интерес граждан к своей же стране для выхода на новый качественный уровень. Благо экономическая ситуация предоставляет такую возможность.



Как подчеркнул Президент, «безусловно, внутренний туризм у нас существенным образом увеличился, возрос. Но это отчасти только заслуга тех, кто занимается туризмом. В большей степени связано это – и надо говорить об этом всегда честно, прямо – с курсовой разницей, связано с тем, что ездить за границу сейчас стало дороже. Но, правда, у нас появился такой мирового уровня туристический кластер, причем круглогодичный, как Сочи. Появились возможности отдыхать в Крыму, хотя там еще очень многое нужно сделать для развития туристического кластера. Появляются и другие точки на карте страны, где можно достойно и с удовольствием отдыхать. Потенциал, внутренний потенциал, очень высокий для внутреннего туризма».

Олег СУВОРОВ

Ирина, медик:

- Мне кажется, что главное преимущество отдыха за границей - это сервис, который там предоставляют. И я согласна с Президентом, что именно сервис нужно развивать и у нас. Сейчас, насколько я знаю, стараются поддержать Крым и Сочи. Это хорошо. Хотя я сама люблю места, где не так много народа.

Александр, юрист:

- Потенциал у внутреннего туризма есть. Я бы лично съездил на Байкал, в Архангельск, Санкт-Петербург. Главная причина - это природа и достопримечательности. Но, безусловно, нужно подтянуть уровень сервиса.



Лада, служащая:

- Конечно, внутренний туризм нужно развивать и поддерживать. В России я бы поехала в Сочи - субтропики, море, отличный климат. Но и в Костромской области, считаю, есть достаточно интересных мест, которые хотелось бы увидеть.

Елена, госслужащая:

- Я бы больше всего хотела поехать на Байкал. Думаю, в нашей стране есть интересные для туристов направления. Согласна с Владимиром Путиным в том, что если вкладывать средства в инфраструктуру, можно сделать туристическую отрасль более привлекательной. В том числе в средней полосе России.