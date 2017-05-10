Мемориальную доску памяти дважды Героя Советского Союза

Опубликовано 10.05.2017

открыли в школе №38 Костромы

Генерал-лейтенант Афанасий Петрович Шилин - уникальный человек. Его подвиги во время войны были дважды отмечены самой высокой наградой. Но не менее важный подвиг, трудовой, пришелся уже на мирное время. Под его руководством восстанавливалась не только военная, но и гражданская инфраструктура. На минувшей неделе на здании учебного заведения установлена мемориальная доска герою.

Афанасия Петровича Шилина призвали на фронт за несколько дней до 18-летия - в августе 1942 года. В столь юном возрасте он уже занимал должности командира взвода, начальника разведки артиллерийского дивизиона.



В бою за плацдарм на Днепре уничтожил два немецких пулеметных расчета, одиннадцать солдат, двух офицеров противника. А когда фашисты окружили его наблюдательный пункт, он вызвал огонь на себя. За этот подвиг Афанасия Шилина впервые удостоили звания Героя Советского Союза. А в январе 1945-го за разведку огневых средств и их уничтожение при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника на Магнушевском плацдарме и беззаветную храбрость в бою, в котором он был тяжело ранен, он получил вторую свою медаль «Золотая Звезда».



В мае 1961 года уже генерал-лейтенант Афанасий Шилин стал командиром 10-й гвардейской ракетной дивизии, дислоцировавшейся в Костроме. В те послевоенные годы армия активно помогала строить городскую инфраструктуру. Исключением не стала и Кострома. Возведением школы №38 руководил лично Афанасий Петрович. В августе 2016 года учебному заведению присвоили его имя. Теперь же здесь появилась и мемориальная доска в его честь.

Олег СУВОРОВ

Лариса Реунова, директор школы №38 Костромы:

- Это очень значимое для нас событие. Афанасий Петрович принял активное участие в том, что школа была построена. Она существует уже почти пятьдесят пять лет.

Юрий Волков, ветеран Великой Отечественной войны:

- Афанасий Петрович как командир был душевным человеком, но требовательным. Если кто-то провинился, он отругает его тут же громким голосом. А потом погладит по плечу: «Ну как я тебе дал? Смотри, не повторяй больше!». Он мог сделать внушение так, что на него не обидишься.