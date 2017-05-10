Отдых - дело серьезное

Опубликовано 10.05.2017

Предстоящую оздоровительную кампанию и туристический сезон обсудили в администрации области

С приходом потепления в наш край в повестке оперативного совещания в администрации области появились «летние» темы. В регионе готовятся к традиционному наплыву туристов и ежегодной оздоровительной кампании. В обоих случаях главной темой обсуждения стала инфраструктура.

Со здоровьем и пользой



Этим летом организованно отдохнуть смогут более 41 тысячи детей. Но речь здесь идет не только о традиционных оздоровительных лагерях. Костромские школьники отправятся на спортивные сборы, будут заниматься в пришкольных лагерях, примут участие в трудовых сменах. Кроме того, часть ребят сможет трудоустроиться на действующие предприятия области и провести лето с выгодой.



Как подчеркнула директор департамента по труду и социальной защите населения Аурика Дроздник, активно в регионе будут использовать те формы отдыха, которые можно считать малозатратными: экскурсии и походы, досуговые и спортивные площадки.



Сейчас главная задача - подготовить лагеря к летнему сезону. С 1 апреля во всех учреждениях областной формы собственности идут работы по ремонту пищеблоков, жилых корпусов, медицинских помещений. До 26 мая все их приведут в порядок.



В этом году на финансирование оздоровительной кампании областной бюджет выделит более 163,4 млн рублей. Это несколько больше, чем в прошлом году. Плюс область рассчитывает получить и федеральные средства. А именно 7,6 млн рублей для софинансирования отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Именно этой категории ребят уделят особое внимание и при трудоустройстве летом. Во время каникул на костромских предприятиях смогут работать более 2,7 тысячи подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего же планируется, что трудоустроиться смогут более 5,5 тысячи школьников на 262 предприятиях и организациях области.

Гостям везде у нас дорога



Кострома вошла в десятку самых популярных городов России для путешествия в каникулы и майские праздники по данным сразу нескольких федеральных СМИ. Именно поэтому, готовясь к очередному наплыву туристов, областные власти занимаются развитием инфраструктуры на самых востребованных направлениях.



Во-первых, ремонтируются дороги не только в Костроме - самом популярном у туристов городе области - но и в районах. Например, сделаны подъезды к терему Асташево и деревне Лаврово.

Во-вторых, в Костроме построили в прошлом году две новые гостиницы. Еще одну собираются ввести в эксплуатацию в 2017-м. Причем эта сфера бизнеса активно растет. По словам представителей администрации города, Костроме необходимо еще три-четыре таких объекта.



В-третьих, повсеместно устанавливают знаки туристической навигации. Их будет более восьмидесяти. Также разработаны интерактивные программы, есть аудиогид для гостей города, которые путешествуют самостоятельно.



Главной же проблемой, по словам представителей администрации областного центра, является недостаток туалетов. Как они подчеркнули, решить вопрос с помощью биотуалетов не представляется возможным. Прежний опыт показывает: они часто страдают от вандалов и достаточно дороги в уходе.

Поэтому есть планы сделать несколько стационарных объектов. Кроме того, возможно, что к решению проблемы подключат предпринимателей - владельцев точек общепита, где есть туалеты. Такой опыт уже есть в крупных городах. Власти надеются на дружелюбное отношение к гостям города со стороны бизнеса.

Владимир АКСЕНОВ

Аурика Дроздник, директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области:

- Общая тематика программ организации отдыха и оздоровления в этом году направлена на экологическое и краеведческое воспитание детей в связи с проведением Года экологии. А также на популяризацию здорового образа жизни, профилактику вредных привычек и патриотическое воспитание детей.