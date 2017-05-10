Как по маслу

Опубликовано 10.05.2017

Качество и безопасность популярных марок подсолнечного масла проверили эксперты

Натуральное подсолнечное масло - на любой кухне продукт практически незаменимый. Таким его делает кладезь полезных веществ и, конечно, универсальность использования: на нем жарят, пекут, тушат и заправляют им салаты. А влияют ли на качество этого продукта цена или торговая марка? Чтобы развенчать множество мифов и помочь горожанам выбрать безопасное подсолнечное масло, за дело взялись эксперты. Что нам рассказали читайте в свежем номере "СП".