В память о великой Победе

Опубликовано 10.05.2017

и людях, ее создававших

Сосновая аллея в парке Победы получила «пополнение». В канун 9 мая здесь прошла традиционная акция по посадке молодых деревьев. В парке звучали песни военных лет и работала полевая кухня.

Прежде чем взять в руки лопаты и ведра с водой, молодежь и ветераны собрались на небольшой митинг. С импровизированной сцены прозвучали поздравления с большим праздником и песни военных лет.



Добрая традиция высаживать молодые деревья в канун 9 мая поддерживается уже много лет. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Москвичев приходит сюда каждый год. Его сосенки прижились и уже которую весну тянутся ветками к солнцу. В этот раз он вместе со школьниками и студентами дал жизнь еще одному маленькому и хрупкому деревцу. Придет время, и оно окрепнет и возмужает, точно так же как и те совсем еще молодые ребята, которые держали в руках лопаты и ведра.



Для ветеранов в парке Победы работала полевая кухня, каждый мог угоститься порцией настоящей, пахнущей дымком, солдатской каши с тушенкой. Завершилась акция костром Победы, который развели на специальной площадке.

Алексей ИВАНОВ

Алексей Анохин, председатель Костромской областной Думы:

- Победа! Помните о ней, передавайте из поколения в поколение - это основа единства нашей страны. Мы должны ею гордиться. Семьдесят два года - практически человеческая жизнь. Чем дальше от нас война, тем больше и значимее этот праздник. Сейчас фронтовиков становится все меньше и меньше. Я обращаюсь к молодежи: давайте найдем в себе силы и энергию, чтобы окружить теплом и заботой тех, кто защищал нашу страну.

Ольга Еремина, заместитель губернатора Костромской области:

- Губернатор Сергей Константинович Ситников сейчас находится в Кремле. Он принимает участие в заседании Государственного совета и поручил мне от его имени поприветствовать и поздравить с наступающим великим праздником Победы собравшихся на мероприятии в парке Победы. Здесь присутствуют представители нескольких поколений – наши победители, их дети, внуки, правнуки. Я поздравляю всех с наступающим праздником Великой Победы. Мира! Здоровья! Добра!





Виктор Веселков, ветеран вооруженных сил:

- Война - страх и ужас в глазах людей, кровь, миллионы сирот, миллионы вдов и матерей, потерявших своих сыновей. Только исключительные мужество и героизм этих людей смогли повалить это чудовище - «коричневую чуму». Трудолюбие людей, работавших в тылу, детей, стоявших у станков, - только это смогло обеспечить мир во всем мире. От имени ветеранов желаю всем здоровья, счастья и мирного голубого неба!

Сергей Баринов, студент:

- Я пришел помочь ветеранам. Каждый уважающий себя человек должен понимать, что мы обязаны заботиться о фронтовиках и чтить их подвиг.