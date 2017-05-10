Лось вышел на дорогу

Опубликовано 10.05.2017

и едва не оказался в салоне автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие случилось около часа ночи на автомобильной трассе М8 «Холмогоры». Водитель «пятнашки» ехал со стороны Ярославля. На пятьдесят восьмом километре дороги неподалеку от Костромы на дорогу внезапно выскочил лось. Все произошло в считанные мгновения, мужчина не успел ни отвернуть, ни затормозить. Столкновение оказалось настолько сильным, что животное погибло на месте.



Водителю и пассажиру повезло больше, они получили серьезные травмы, но остались живы. Можно сказать, что оба родились в рубашке. Поскольку основной удар многокилограммовой туши пришелся на лобовое стекло и крышу. Если бы лось влетел в салон автомобиля, а нередко при подобных ДТП именно так и происходит, то шансы спастись у людей были бы минимальны.