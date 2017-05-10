Куда сходить и что посмотреть 11 мая?

Опубликовано 10.05.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

В четверг афишу дня откроет Костромской государственный драматический театр имени Островского. На его сцене поставят комедийный вестерн «Дикий Запад» (16+). Начало спектакля в 18.00.



В этот же день зрителей ждут в камерном драматическом театре под руководством Голодницкого. Здесь пройдет комедия «Осторожно, женщины!» (16+) известного театрального драматурга Андрея Курейчика, известного по сценариям к фильмам «Любовь-морковь» и «Елки». Спектакль начнется в 18.30.