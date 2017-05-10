В джазе не только девушки

Опубликовано 10.05.2017

Музыканты приглашают на зажигательный весенний концерт

Ансамбль солистов Костромского губернского симфонического оркестра под управлением Павла Герштейна 11 мая решил порадовать слушателей любимыми джазовыми композициями. В программе вечера будут исполнены две сюиты для солирующих инструментов, а также пьесы Барта Ховарда, Гарольда Арлена, Доменико Модуньи, Джорджа Вайса, Джерри Хермана.

Слушатели без особого труда смогут узнать мелодии песен из репертуара Эдит Пиаф и Ива Монтана. Солистами выступят уже знакомые музыканты и новые исполнители. В их числе Юлия Груздева, Марк Зингер, Алексей Смирнов, Александр Матюхин.