Опубликовано 10.05.2017

прошел во всех сельских поселениях Костромского района

Акция собрала больше участников, чем в предыдущие годы. В деревне Кузьмищи маршу и возложению цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам предшествовали подсадка кустов сирени в Аллее Славы, мероприятие для учеников начальных классов «Цена хлеба» в сельской библиотеке, 7 мая был зажжен Костер Победы. 9 мая мероприятия завершились большим праздничным концертом в Доме культуры.



В Сандогоре марш Бессмертного полка прошел от Дома культуры до монумента павшим землякам, где состоялся торжественный митинг. В селе уже нет участников Великой Отечественной войны, поэтому школьники на часе Мужества встретились с дочерьми фронтовиков - Надеждой Шитиковой, Галиной Капитоновой, Татьяной Исаевой. Ребята узнали о боевом пути Михаила Васильевича Шипова, Сергея Михайловича Чагина, Федора Михайловича Петрова.