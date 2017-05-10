Экономический форум для бизнеса

Опубликовано 10.05.2017

примет Кострома

Форум начнется 15 мая с сессии, посвященной молодежному предпринимательству. Здесь будут говорить об основных направлениях развития молодежного предпринимательства в нашей области.

Еще участников форума ждет обсуждение вопросов, касающихся IT инфраструктуры, финансовых инструментов господдержки, контроля и надзора в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, представители бизнеса смогут познакомиться с успешными практиками раскрутки новой компании, получить консультации по налоговому законодательству и поучаствовать в мастер-классах.