Экономический форум для бизнеса

Опубликовано 10.05.2017

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примет Кострома

 

Форум начнется 15 мая с сессии, посвященной молодежному предпринимательству.  Здесь будут говорить об основных направлениях развития молодежного предпринимательства в нашей области.

 

Еще участников форума ждет обсуждение вопросов, касающихся IT инфраструктуры, финансовых инструментов господдержки, контроля и надзора в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, представители бизнеса смогут познакомиться с успешными практиками раскрутки новой компании, получить консультации по налоговому законодательству и поучаствовать в мастер-классах.

 

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