Безопасность детей

Опубликовано 11.05.2017

в наших руках

По традиции в преддверии летних каникул в области стартовала социальная акция «Безопасное детство». О планах, задачах и предстоящих мероприятиях в рамках кампании представителям СМИ рассказала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе области Марина Соколова.

Как отметили организаторы акции, в этом году ее участниками станет беспрецедентное количество учреждений и организаций. Чтобы в разы усилить меры безопасности на время летних каникул, с ребятами и их родителями будут работать полицейские и пожарные.



Планируется, что педагоги и спортсмены проведут мастер-классы, на которых будут обучать детей плавать, а медики поделятся своими знаниями о правильной и своевременной первой помощи. Кроме того, в области начнет работу движение кибердружины, в рамках которого волонтеры помогут уберечь детей от нежелательного интернет-контента.



Проверки игровых и спортивных площадок в школах и загородных лагерях уже в разгаре. Под контроль попадут и игровые зоны, расположенные на придомовых территориях, ведь неисправное оборудование может запросто стать причиной несчастного случая.

Соб. инф.

Марина Соколова, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области:

- Нам хотелось бы сделать такие мероприятия, на которые мы не обращали внимания ранее, но которые необходимы и педагогической общественности, и родителям, и всем другим лицам, которые отвечают за жизнь и здоровье детей.

Анжелика Соколова, начальник отдела УГИБДД УМВД России по Костромской области:

- Самое пристальное внимание будем уделять взрослым. Но если раньше мы акцентировали его на родителях-водителях, потому что больше было ДТП, связанных с детьми-пассажирами, то в этом году внимание будем уделять всем водителям.