Еженедельное информационное издание Костромской области
Безопасность детей -
- Опубликовано 11.05.2017
в наших руках
По традиции в преддверии летних каникул в области стартовала социальная акция «Безопасное детство». О планах, задачах и предстоящих мероприятиях в рамках кампании представителям СМИ рассказала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе области Марина Соколова.
Как отметили организаторы акции, в этом году ее участниками станет беспрецедентное количество учреждений и организаций. Чтобы в разы усилить меры безопасности на время летних каникул, с ребятами и их родителями будут работать полицейские и пожарные.
Планируется, что педагоги и спортсмены проведут мастер-классы, на которых будут обучать детей плавать, а медики поделятся своими знаниями о правильной и своевременной первой помощи. Кроме того, в области начнет работу движение кибердружины, в рамках которого волонтеры помогут уберечь детей от нежелательного интернет-контента.
Проверки игровых и спортивных площадок в школах и загородных лагерях уже в разгаре. Под контроль попадут и игровые зоны, расположенные на придомовых территориях, ведь неисправное оборудование может запросто стать причиной несчастного случая.
Соб. инф.
Марина Соколова, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области:
- Нам хотелось бы сделать такие мероприятия, на которые мы не обращали внимания ранее, но которые необходимы и педагогической общественности, и родителям, и всем другим лицам, которые отвечают за жизнь и здоровье детей.
Анжелика Соколова, начальник отдела УГИБДД УМВД России по Костромской области:
- Самое пристальное внимание будем уделять взрослым. Но если раньше мы акцентировали его на родителях-водителях, потому что больше было ДТП, связанных с детьми-пассажирами, то в этом году внимание будем уделять всем водителям.