Мир! Труд! Май!

Опубликовано 11.05.2017

Костромичи отметили праздник весны и труда

Первомайские демонстрации прошли по всей области. В праздничных шествиях приняли участие более ста шестидесяти трудовых коллективов региона. Тысячи людей вышли и на главную улицу Костромы. В едином строю - учителя, врачи, студенты и пенсионеры, представители различных предприятий, общественных объединений и политических партий.

Тысячи улыбок, дружеских рукопожатий и объятий - главная улица столицы региона первомайским утром стала местом встречи для костромичей и гостей города. В руках у демонстрантов - цветы, воздушные шары, разноцветные флажки. Праздничное настроение поддержала и погода. Яркое весеннее солнышко и небывалое тепло еще больше радовали людей.



Для костромички Ирины Копыловой первомайская демонстрация - это прежде всего отличный повод увидеться с друзьями и испытать гордость за свою страну: «Первого мая я всегда прихожу посмотреть на людей, на яркое праздничное шествие. У меня здесь много друзей. Настроение отличное, погода хорошая — солнышко, весна. Есть приятное чувство патриотизма и гордости за свою страну».



Движение колонны началось в начале одиннадцатого. Яркая дружная людская река под музыку и комментарии костромских журналистов, представлявших трудовые коллективы региона, неспешно текла к центру Костромы. А в праздничном шествии приняли участие представители более ста шестидесяти предприятий области. Всего на центральную улицу города вышли более пятнадцати тысяч человек.



Многие пришли на демонстрацию с детьми. Кто-то из малышей гордо вышагивал рядом с папой и мамой, держа в руке яркий воздушный шар, а кого-то родители везли в коляске. Пройдет много лет, и эти дети точно так же выйдут на праздничную первомайскую демонстрацию, но уже со своими малышами. Люди верят, что добрая традиция не прервется.



«С праздником всех! Я сегодня пришла на демонстрацию вместе с маленьким сыном. Здесь много наших родственников и друзей. Нам на месте стоять сложно, энергии много - приходится много ходить. Очень хочу дать ребенку это ощущение праздника и весны», - поделилась своими впечатлениями костромичка Светлана Охлопкова.



Многие участники демонстрации, особенно те, кто постарше, вспоминали, как проходил Первомай во времена их молодости. «Я с детьми пришла, и с нами два моих внука, - рассказала пенсионерка Татьяна Попова. - Сегодня День солидарности всех трудящихся, и это нас действительно объединяет. Раньше мы всегда ходили на демонстрации, потом на какое-то время прекратили. Как хорошо, что сейчас эта добрая традиция возвращается! Хочу поблагодарить губернатора Сергея Ситникова, много сделавшего для консолидации различных общественных сил и движений в нашей области».



Многие в этот день вспоминали, как когда-то на праздничное шествие костромичи приходили с гармошками: пели и танцевали, веселились от души. А по окончании демонстрации все устремлялись в ближайшую зону отдыха - на «зеленую».



При входе на центральную площадь Костромы по традиции, пришедшей к нам из в общем-то не совсем далекого прошлого, участников демонстрации с трибуны приветствовали губернатор Сергей Ситников, председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин, депутат Государственной Думы Алексей Ситников, руководители города, федерации организаций профсоюзов и общественных объединений.



Глава региона Сергей Ситников поздравил жителей Костромской области с праздником весны и труда еще накануне: «1 Мая объединяет представителей самых разных профессий и предприятий, у которых есть одно стремление - достойно трудиться на благо Костромской области. Искренне благодарю вас за добросовестный и профессиональный труд, за ваше искреннее стремление сделать жизнь на костромской земле лучше! С особыми словами благодарности обращаюсь к ветеранам труда и труженикам тыла, которые в самые сложные времена своим самоотверженным трудом создавали основу региональной экономики, развивали города и села, обучали новые поколения и прививали им любовь к родной земле».



Присоединился к поздравлениям губернатора и председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин: «Для всех нас этот праздник по-прежнему остается днем солидарности и единения людей разных профессий, возрастов, политических убеждений. Всех, кто любит свое дело и ежедневно своим умом и талантом строит завтрашний день, создает благополучие своей семьи, содействует процветанию своего региона и всей страны. Мы ощущаем себя в едином строю, в одной команде. И это единение в значительной степени обеспечено работой главы нашего региона».



Член Совета Федерации Михаил Козлов убежден, что Первомай - это праздник расцвета и надежды, трудовых достижений и дружбы, мира и созидания и он традиционно любим тысячами жителей Костромской области. «Первомай несет в себе мощный заряд позитивной энергии и объединяет нас общим стремлением трудиться на благо родного края, делать его успешным и сильным, достигать новых высот, - отметил он. - Стоит поблагодарить лидера нашего региона за всестороннюю поддержку этого праздника, за дух единения, который чувствуется здесь».



Вместе с губернатором Сергеем Ситниковым и руководством города праздничную колонну костромичей с главной трибуны приветствовал и член Совета Федерации Николай Журавлев. По его словам, костромичи всегда славились своим трудолюбием. На всю страну известны имена Прасковьи Малининой, Валентины Плетневой. 86 земляков носят звание Героя Социалистического труда, почти 78 тысяч - звание «Ветеран труда», 24 тысячи - звание «Ветеран труда Костромской области».

Молодое поколение, по словам Николая Журавлева, продолжает традиции своих отцов, трудится на благо костромского края и всей страны. Поэтому 1 Мая - День весны и труда - был и остается любимым праздником. Единение, с которым костромичи пришли на праздник вместе с лидером области, лучшее тому подтверждение.



С праздником костромичей и жителей области поздравил и депутат Государственной Думы Алексей Ситников: «Сегодня в России действуют различные общественные и политические движения. И это очень хорошо! Наше государство уважает мнение каждого гражданина. Мы разные. Но всех нас объединяет любовь и уважение к Родине. Мы должны помнить, что только честный труд приносит человеку настоящее удовольствие. Это объединяющий праздник, воссозданию традиции широко и всенародно отмечать который способствовал руководитель нашей области. Поздравляю всех с праздником весны и труда. Здоровья, счастья, мира, радости и добра вам и вашим близким!»



Теплые слова в адрес жителей Костромской области звучали и со стороны представителей общественных объединений. Председатель правления Костромской областной организации общероссийской общественной организации «Общество «Знание» России» Александр Максименко пожелал всем мирного неба над головой и успехов в труде: «Количество людей, принявших участие в первомайской демонстрации, наглядно показало стремление людей к единению.

Важно отметить вклад губернатора Сергея Ситникова в консолидацию общественных сил региона». С пожеланиями мира, счастья и успехов в трудовой деятельности к жителям Костромской области обратился и председатель Костромского областного отделения Русского географического общества Роман Рябинцев: «Поздравляю всех с Первомаем, праздником весны и труда!»



Завершали праздничное шествие велосипедисты. В этот день они открыли новый сезон: завершился велопробег на дамбе за Ипатьевским монастырем. А на Сусанинской площади демонстрантов и просто гуляющих в этот замечательный весенний день горожан ждала праздничная музыкальная программа. Люди с удовольствием слушали и смотрели выступления артистов.



Отметить Первомай костромичи могли и на других площадках. Например, в парке Победы сезон открыла праздничная программа «Лето приходит в парк». Первомай встречали не только в Костроме: демонстрации прошли по всей области.



Праздник весны и труда объединил всех, уверен костромич Михаил Бойцов: «Нужно обязательно отмечать этот традиционный праздник. Когда выходишь на улицу и видишь такие открытые лица костромичей, появляется уверенность, что у нас впереди большое будущее».

Алексей ИВАНОВ

Фото Сергея Калинина