В первозданной красоте

Опубликовано 11.05.2017

должен предстать ансамбль Костромского кремля

На строительной площадке кипит работа. Шаг за шагом растут колокольня и Богоявленский собор. Воссоздан ансамбль будет в том виде, в каком его видели костромичи до момента разрушения.

К 5 мая на колокольне Богоявленского собора выложили наружные разгрузочные балки на высоте 8,8 метра. На этой же отметке сделана опалубка внутренних балок. На галерее, соединяющей храм и колокольню, идет кладка южной стены на отметке 7,5 метра. А стены Богоявленского собора выросли до высоты 7,85 - 8,05 метра.



Ход работ и вопросы, которые требуют решения, обсуждали на совещании под руководством митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта. В обсуждении участвовали специалисты департамента строительства, управления архитектуры Костромы, госэкспертизы, ресурсоснабжающих организаций, охранных структур, геологи, археологи, проектировщики.



Строительную площадку Костромского кремля посетил технический директор художественной мастерской «Стройдизайнпроект» Владимир Панасенков. Он уточнил габаритные размеры первого яруса колокольни. Это необходимо для изготовления декоративных элементов из фибробетона. Ведь внешний вид всего восстановленного ансамбля кремля будет полностью идентичен прежнему. Но многие детали выполнят из современных материалов.